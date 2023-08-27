Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,650.80
BTC/USDT
26,073.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Mehmet Bayrak  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Limasol'daki camiye saldırıyı kınadı
Büyük Taarruz'un 101. yılı dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören yapıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya 19 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Benzer haberler

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

"Asrın felaketi"ni yaşayan Hatay, yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Depremde yaralanan Hataylı Başak, Türkiye 97'ncisi olarak hayalindeki bölümü kazandı

Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören keklik üretim istasyonu tekrar faaliyette

Kahramanmaraş'ta depremden zarar gören keklik üretim istasyonu tekrar faaliyette

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

Yerinde Dönüşüm Projesi'ne müracaat edenlerin sayısı 200 bine yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet