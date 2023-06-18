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İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil bandındaki bazı caddeler su altında kaldı.

Mert Murat Yaşar  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
İskenderun'da lodos hayatı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun ilçesinde, gece başlayan lodos, öğle saatlerinde etkisini artırarak yaşamı olumsuz etkiledi.

Lodos nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu sahil kısmındaki Anıt Meydanı ile Atatürk Bulvarı'nda su birikintileri oluştu.

Rögarlar taşarken, su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

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