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Ege Bölgesi'nde bazı illerde sağanak su baskınlarına neden oldu

Ege Bölgesi'nde bazı illerde şiddetli sağanak su baskınları ve dere taşkınlarına neden oldu.

Ahmet Bayram, Rüstem Savaş, Ferdi Uzun, Hüseyin Kuyucaklıoğlu, Mehmet Çalık  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Ege Bölgesi'nde bazı illerde sağanak su baskınlarına neden oldu Fotoğraf: Ahmet Bayram/AA

Manisa/Aydın/Uşak

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nin acil servis bölümü ile çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

İlçe genelinde öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, özellikle Ragıpbey, Hacıishak, Hürriyet ve İnönü mahallelerinde yollarda su birikintilerine neden oldu, trafiğin durma noktasına geldiği bazı sokaklarda araçlarda hasar oluştu.

İlçe merkezinden geçen Çağlak Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu çevredeki ev ve iş yerlerini basan suyun tahliyesi için çalışma yapan itfaiye ekipleri, 30'a yakın vatandaşı tahliye etti.

Hastalar diğer hastanelere nakledildi

Enerji nakil hatlarının da zarar gördüğü ilçede Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinin acil servis bölümü de su altında kaldı, 13 hasta tedbir amaçlı çevredeki hastanelere nakledildi.

Tahliye çalışması yapılan hastanede acil sağlık hizmetleri poliklinik bölümünden veriliyor.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ilçeye gelerek baskınların yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Vali Karadeniz, Akhisar Ali Şefik Öğretmenevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada yoğun yağıştan sonra su baskınlarıyla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaklaşık 300 çağrının düştüğünü belirterek MASKİ ve AFAD ekipleri ile ilgili personelin hızlıca ihbarlara yönlendirildiğini, çevre illerden takviye ekip istediklerini söyledi.

İzmir'den gelen AFAD ekiplerini Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi acil servisine yönlendireceklerini dile getiren Karadeniz, şunları kaydetti:

"Şu an tahliye süreçleri başladı. Elektrikle ilgili sorunlar var, onlar da büyük ölçüde giderildi. Su baskını olan mahallelerimize güvenlik sebebiyle elektrik verilemiyor. Meteorolojinin verdiği bilgiye göre son 24 saatte Akhisar'a düşen yağış miktarı metrekareye 80 kilogramı geçmiş durumda. Bunun da yaklaşık 60 kilogramının geride bıraktığımız 2 saatlik zaman diliminde yağmış olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu yoğun yağış da baskına sebebiyet verdi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinden 13 hastamızı da başka hastanelere sevk ediyoruz."

Vali Yaşar Karadeniz, evlerini su basan ilçe sakinlerine bir öğrenci yurdunun tahsis edildiğini, talep eden ailelerin buraya nakledileceğini sözlerine ekledi.

Aydın'da sağanak sonrası dereler taştı

Yenipazar'da öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Kocadere taştı.

Taşkın sonrası bazı evlerle ahırları su bastı, traktörler su altına kaldı.

Belediye ekipleri ve vatandaşlar, su tahliye çalışması başlattı.

Bozdoğan ilçesinde ise Sarısu ve Yeniköyderesi'nin taşması sonucu tarla ve bahçeler su altında kaldı.

Nazilli-Bozdoğan yolunda da su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Uşak

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda kaldı.

Sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrumlarını ve bahçelerini su bastı.

Denizli-Uşak ve Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda sağanak nedeniyle yer yer trafikte aksamalar yaşanırken, bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Uşak Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu noktalara müdahale etti.

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