Dolar
19.40
Euro
21.30
Altın
2,005.09
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na Dolmabahçe Ofisi’nden canlı bağlantı ile katılıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacağını ve 1 yıl içerisinde vatandaşlara teslim edilmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Okan Coşkun  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak

Gaziantep

AK Parti Gaziantep milletvekili adayı Gül, Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan kalıcı konut projesi alanındaki inceleme sonrası gazetecilere, depremlerin üstünden kısa bir süre geçmesine rağmen güvenli ve depreme karşı dirençli konutların inşasına başladıklarını belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkür eden Gül, şunları kaydetti:

"Büyük bir gayret ve çaba gösteriyorlar. Burada kısa bir süre olmasına rağmen inşaatlar devam ediyor. Amacımız Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi bir yıl içerisinde konutları yapacağız. Bu konutlar depreme dayanıklı olacak. Vatandaşlarımız güvenle bu konutlarda çocuklarıyla hep beraber yaşayacaklar. Sözünü verdik ve bu sözün hayata geçmesini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu inşa edilecek. Bunların 12 bin 607'si köy evi. Vatandaşımız kendi doğal hattından uzaklaşmadan yine güvenli bir şekilde yaşayacaklar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını gerçekleştirdi
Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak
Kara yollarında bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak

Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak

Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

Nurdağı'ndaki köy tipi afet evlerine son dokunuşlar yapılıyor

Gaziantep'te depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor

Gaziantep'te depremzedeler için çadır yaşamı sona eriyor
Düzce'de otizmli öğrenciler, depremzede çocuklara ve annelerine özel hediyeler hazırlıyor

Düzce'de otizmli öğrenciler, depremzede çocuklara ve annelerine özel hediyeler hazırlıyor
Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi 20 Nisan'da ziyarete açılacak

Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi 20 Nisan'da ziyarete açılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet