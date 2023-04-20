Kara yollarında bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, kara yollarında yoğunluk oluşturuyor.
Ankara
Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de trafik yoğunluğunu artırdı.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösterdi.
Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.
Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu
Bayram tatilinin başlamasının ardından İstanbul-İzmir Otoyolu'nun özellikle İzmir yönünde akıcı yoğunluk gözlendi.
Bursa'daki Kuzey Gişeleri'nden geçen sürücüler, yollarına devam etti. Yoğunluk nedeniyle nakit gişelerinde bazen araç kuyrukları oluştu.
Fotoğraf: Uğur Ulu/AA
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, tatilcilerin seyahatlerinin sorunsuz geçmesi için yolda denetimlerini sürdürdü.
Yoldaki akıcı yoğunluğun gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Ankara-Samsun kara yolu
Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Samsun-Ankara kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Fotoğraf: Özgür Uyaroğlu/AA
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçiş güzergahlarından Havza'da özellikle Samsun, Ordu ve Trabzon istikametinde araçlar yoğunluk oluşturdu.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için çaba harcıyor
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu
Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
Araç yoğunluğu nedeniyle ulaşım zaman zaman yavaşlıyor.
Fotoğraf: Fırat Çakır/AA
Aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.
Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyunca sürmesi bekleniyor.
Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili nedeniyle trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor
Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için arife günü yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.
Sürücülerin bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için harekete geçmesiyle otoyolun Arifiye kesiminde trafik akıcı seyrediyor.
Otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu gözleniyor. İstanbul yönünde ise trafik normal seyrinde ilerliyor.
Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.
D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise ulaşım normal akışında seyrediyor.
Otoyolun Bolu kesiminde de trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler, özellikle Bolu Dağı Tüneli, Yeniaçağ, Dörtdivan ve Gerede Karadeniz bağlantı yolunda akıcı yoğunluk oluşturuyor.
Trafik ekipleri güzergahta çalışmalarını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.