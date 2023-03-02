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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da devlet millet el ele yaraları sarıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Emre Ilıkan, İbrahim Yaldız   | 02.03.2023
Adıyaman'da devlet millet el ele yaraları sarıyor Fotoğraf: Emre Ilıkan/AA

Adıyaman

Kentteki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel, depremlerin ardından kentte hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Sonel, depremler nedeniyle kent merkezi dışında Gölbaşı, Besni ve Çelikhan ilçelerinde de ağır hasarların oluştuğunu söyledi.

Devletin tüm ilçelerde, köylerde ve mezralarda çalışma yürüttüğünü belirten Sonel, şunları kaydetti:

"İlimizde tüm tedbirler alınıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ikinci ziyaretinde kent genelinde 50 bin konutun yapılacağı müjdesini verdi. Şu an şehrin kuzey tarafında zemin etütleri yapılıyor. Sağlam, zemin artı 3 ve 4 kat yöresel mimariye ve kültürüne uygun inşa edilecek konutların temelleri 1-2 hafta içinde atılacak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kalıcı konutlar bir yıl içinde tamamlanacak. Cumhurbaşkanımızdan tüm görevli arkadaşlarımıza kadar birlik ve beraberlik içinde devletimiz ve milletimiz el ele vererek yaraları sarıyor."

"Tüm zorlukların üstesinden geliyoruz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ili etkilediğini anımsatan Sonel, "Alan büyük. Buna rağmen tüm zorlukların üstesinden geliyoruz. Adıyamanlı kardeşlerimizin yanındayız. Devletimizin şefkatini, merhametini, güler yüzünü, iyiliğini vatandaşlarımıza göstermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Depremzedelerin barınma, yeme ve içme gibi tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Sonel, "Depremde zarar gören vatandaşlarımız için sosyal market ve alanlar açtık. Sınava girecek sekizinci sınıf öğrencilerimiz için kurslar açtık. Çocuklarımızın hoşça vakit geçirecekleri alanlar, çadır ve konteyner kentler kurduk. Şu an seferberlik durumu var. Birlik ve beraberlik içinde hayatı normale döndürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sonel, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerleri ile sağlam olan eczane, bakkal ve berber dükkanlarının açılmasını sağlamaya, yıkılan yerler yerine prefabrik yapılar inşa ederek esnafı ekonomik hayatın içine çekmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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