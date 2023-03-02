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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede aile KKTC'de doğan bebekleriyle yeni bir sayfa açmak istiyor

Hatay'daki evleri depremde yıkılan Selma ve Mehmet Gümüş çiftinin Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen oğulları Miraç, aileye yaşama tutunma umudu oldu.

Mehmet Kemal Firik   | 02.03.2023
Depremzede aile KKTC'de doğan bebekleriyle yeni bir sayfa açmak istiyor Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) yakınlarının yanına gelen depremzede Selma ve Mehmet Gümüş çifti, burada dünyaya gelen Miraç adını verdikleri oğullarıyla yaşamlarında yeni bir sayfa açmak istiyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk depremde Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki evlerini yıkılmadan önce son anda terk eden Gümüş ailesi daha sonra KKTC'deki akrabalarının yanına yerleşti. O sırada dokuz aylık hamile olan Cezayir asıllı anne Selma Gümüş, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde doğum yaparak erkek bir bebek dünyaya getirdi.

Önceki gün hastaneden taburcu olan anne Selma Gümüş, ailenin ilk çocuğu Miraç bebekle depremle yıkılan yaşamlarını geride bıraktıklarına inanıyor. Bebeğinin gayet sağlıklı olduğunu belirten Gümüş, "Tüm hayatımız 2 dakikalık depremde yıkıldı. Bebeğimizle yeni bir sayfa açacağız. Deprem tüm hayatımızı değiştirdi. Oğlumu Miraç Gecesi beklediğimiz için adını Miraç koymayı düşünmüştük. Depremi yaşadık, bebek kandilden sonra doğdu fakat biz adını yine de Miraç koyduk." diye konuştu.

Öğretmen olan baba Mehmet Gümüş de depreme Antakya merkezde bulunan evlerinde yakalandıklarını anlatarak Pazarcık'ta meydana gelen ilk depremde evlerini terk ettiklerini ve ardından 3 katlı binanın yıkıldığını söyledi. Eşi ve babasını depremden 3 gün sonra uçakla KKTC'ye gönderdiğini aktaran Gümüş, burada doğan ilk çocuklarının kendilerine yaşama tutunma umudu verdiğini ifade etti.

Doğumu gerçekleştiren Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı doktor Salih Kavaz, Miraç bebeğin sezaryenle dünyaya geldiğini dile getirerek annenin ve bebeğin sağlık durumlarının gayet iyi olduğuna işaret etti. Kavaz, annenin ve bebeğinin sağlık durumunun günlük takip edildiğini vurgulayarak ailenin depremzede olması nedeniyle ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

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