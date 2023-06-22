60 saniyede ekonomide bugün (22 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🏦Merkez Bankası 27 ay sonra politika faizini artırdı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 22, 2023
🏠Konutlarda kira artışı üst sınırı uygulamasına devam
🚜Bakan Yumaklı’dan pancar üreticilerine müjde
60 saniyede ekonomide bugün 👇🏻 pic.twitter.com/F2gctAHlzw