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Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Manisa'da, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangın havadan görüntülendi.
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Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (22 Haziran 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

22.06.2023 - Güncelleme : 22.06.2023
60 saniyede ekonomide bugün (22 Haziran 2023)

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