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Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Altındağ’da “Esnaf Buluşması” programında konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
60 saniyede bugün (28 Şubat 2024)

Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki okulun resmi açılışını yaptı
İstanbul Havalimanı 12-18 Şubat'ta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya-Ukrayna savaşında barışın inşası için müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
Büyükelçi Kavakcı: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayeti olmasaydı başörtüsü yasağı bugün de kalkmazdı

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