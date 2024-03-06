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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak’ta halka hitap ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Batman Ekonomik Kalkınma, Kültür ve Turizm Projeleri Açılışı ve 2024 Yılı GAP Projeleri İmza Töreni”nde konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (06 Mart 2024)

Vakıf GYO’nun katkılarıyla 60 saniyede Türkiye ve dünya gündemi.

06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
60 saniyede bugün (06 Mart 2024)

Diyarbakır Valisi Su, ilde 14 ayda gerçekleştiren operasyonlara ilişkin bilgi verdi
Bursa'da "CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
Kayseri'de Uçak Bakım Teknisyenliği Eğitimi Projesi tanıtıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Vakıflar Genel Müdürlüğü vasıtasıyla 81 ilde iftar programları düzenleyeceğiz
Emine Erdoğan: Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın

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