Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından '15 Temmuz' videosu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video yayınlandı.

anasayfa > Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi 15.07.2018

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından '15 Temmuz' videosu

ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "15 Temmuz destanı, unutmayacağız" başlığıyla yayınlanan videoda, 15 Temmuz gecesi yaşananlardan derlenen görüntüler yer aldı. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalardan bölümlerin de yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli iradenin gür sesi Cumhurbaşkanımız emretti... Milyonlarca farklı çehre, milyonlarca kahraman, yetişti hainin karşısına. Siper oldu düşmesin diye bayrağımız."

Muhabir: Aykut Karadağ

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