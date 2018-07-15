ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesaplarından "15 Temmuz destanı, unutmayacağız" başlığıyla yayınlanan videoda, 15 Temmuz gecesi yaşananlardan derlenen görüntüler yer aldı.
#15TEMMUZDESTANI #Unutmayacağız pic.twitter.com/yhk6vq8aJR— Ulaştırma Bakanlığı (@UDHB) 14 Temmuz 2018
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalardan bölümlerin de yer aldığı videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Milli iradenin gür sesi Cumhurbaşkanımız emretti... Milyonlarca farklı çehre, milyonlarca kahraman, yetişti hainin karşısına. Siper oldu düşmesin diye bayrağımız."
Muhabir: Aykut Karadağ