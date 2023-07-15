Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,936.90
BTC/USDT
30,331.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenleniyor 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenleniyor Gaziantep’te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenleniyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
logo
Dünya, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Moskova'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Ali Cura  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Moskova'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı Fotoğraf: Ali Cura / AA

Moskova

Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin organizasyonuyla hazırlanan serginin açılış törenine, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları, basın mensupları, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz'a ilişkin kısa film gösteriminin ardından Anadolu Ajansının darbe girişimini anlatan fotoğrafları sergilendi. Sergiye, davetliler büyük ilgi gösterdi.

Samsar, burada yaptığı konuşmada, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü FETÖ üyesi hain darbecilerin giriştiği vahşet ve hıyanetin, hafızalarda hala taptaze olduğunu söyledi.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılını kutladıklarını hatırlatan Samsar, "Cumhuriyetimizin 2. asrı birçok alanda Türkiye Yüzyılı olacaktır. Türkiye, 1923'ten bu zamana kadar verdiği haklı mücadelelerinde, kahramanlarının fedakarlıkları ve özverileri sayesinde daima muvaffak olmuştur." dedi.

15 Temmuz destanının, milletin güçlü iradesi, kararlılığı ve vatan aşkıyla yazıldığına dikkati çeken Samsar, o gece kahramanların canları pahasına ülkenin bağımsızlığını, milli iradeyi, egemenliği koruduğunu, Türk milletinin birlik ve beraberliğinden ne pahasına olursa olsun vazgeçemeyeceğini gösterdiğini dile getirdi.

Samsar, "Türkiye Yüzyılı'nın temelleri, 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımızın vatan ve milleti uğruna mücadelesi sayesinde atıldı." ifadesini kullandı.

Sergiye katılan davetlilere, Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden 15 Temmuz'a özel konser
İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 3 boyutlu LED Kule'de gösterim yapıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Malezyalı mevkidaşı Zambry ile görüştü
15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi
İstanbul'da DGS'ye gireceklere ücretsiz toplu ulaşım imkanı

Benzer haberler

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 3 boyutlu LED Kule'de gösterim yapıldı

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 3 boyutlu LED Kule'de gösterim yapıldı

TİKA, Kamerun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü fotoğraf sergisi düzenledi

Moskova'da "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Saraybosna'da "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Saraybosna'da "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Fransa'da "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Fransa'da "15 Temmuz Türkiye'nin Demokrasi Zaferi" paneli
Darbe girişiminin 7. yılında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı

Darbe girişiminin 7. yılında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet