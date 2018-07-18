Karaman'daki FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama

KARAMAN

Karaman'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski il emniyet müdür yardımcısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen eski Karaman Emniyet Müdür Yardımcısı S.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelinin Ankara'da olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Gözaltına alındıktan sonra Karaman'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

S.K'nin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Muhabir: Mehmet Çetin