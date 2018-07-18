İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'u öğleden sonra etkisi altına alan sağanak Anadolu ve Avrupa yakalarında bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi yetkilileri, şehri kameralardan izleyerek yağıştan etkilenen bölgelere ekip yönlendiriyor.

Taksim Meydanı'nda sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Günün her saati kalabalık olan meydan ve İstiklal Caddesi bir anda tenhalaştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki bina ve iş yerlerine sığındı. Yağıştan dolayı bazı rögarların taştığı görüldü.

Sağanak nedeniyle ağaç devrildi

Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy ve Altunizade bölgesinde de yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Üsküdar ilçesi Beylerbeyi Mahallesi Yalıboyu Caddesi'nde sağanak nedeniyle ağaç devrildi. Ekipler, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

Anadolu Yakası'nda bazı altgeçitlerde su birikintisi nedeniyle araçlar mahsur kaldı. Caddelerde biriken su nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.

Anadolu Hisarı'nda sağanakta mahsur kalan 3 aracı kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.