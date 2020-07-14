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Kültür Sanat, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun, Milli Mücadele ruhu için yazdığı "15 Temmuz Destanı" adlı eseri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Devlet Çok Sesli Korosu ile seslendirildi.

Mehmet Tosun   | 14.07.2020
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 4'üncü yılına özel konser düzenlendi.

İletişim Başkanlığının organizasyonunda Havuzlu Bahçe'de gerçekleştirilen konserde, ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun Milli Mücadele ruhu için notalara döktüğü "15 Temmuz Destanı" isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Kalkışma gecesinin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, "İhanet, şeref, Marmaris, sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti" bölümlerinden oluştu.

Atakoğlu'na konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer de eşlik etti.

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