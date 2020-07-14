Euro
7.83
Dolar
6.87
BIST 100
117,741.10
Altın
1,809.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü için "Demokrasi ateşi sönmeyecek" adlı çizgi roman hazırlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 14.07.2020
AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman

Ankara

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü için "Demokrasi ateşi sönmeyecek" adlı çizgi roman hazırlandı.

Darbe girişimi gecesi yaşanan olayların anlatıldığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan çizgi romanın videosu, AK Parti Gençlik Kollarının Twitter hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda "İşten, okuldan gelinip evde çay içilen sıradan bir günde abdest alıp, helalleşip vatan için tankların üzerine, şehadete koşan kahramanların ülkesi burası. Süper gücümüz; iman, feraset, vatan ve millet sevgisi." ifadelerine yer verildi. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Çizgi romanın, 81 ilde bulunan AK Parti Gençlik Kolları, teşkilatları aracılığıyla tüm meydanlarda vatandaşlara dağıtılacak.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Arjantin'de bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda Kovid-19 çıktı
Koronavirüste günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 968'e çıktı

Benzer haberler

AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman

AK Parti Gençlik Kollarından 15 Temmuz'u anlatan çizgi roman

Emniyet Genel Müdürlüğünden videolu '15 Temmuz' paylaşımı

HÜDA PAR Genel Merkezi: 251 vatandaşımızı katleden darbecileri ve destekçilerini lanetliyoruz

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: İtalya darbe girişimi sonrası Batı'dan ilk ziyareti yapan ülkelerdendi

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: İtalya darbe girişimi sonrası Batı'dan ilk ziyareti yapan ülkelerdendi
15 Temmuz'da 2 oğlu ve damadı şehit düşen Muzaffer ninenin acısı dinmedi

15 Temmuz'da 2 oğlu ve damadı şehit düşen Muzaffer ninenin acısı dinmedi
İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı

İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz fotoğrafları sergisi açıldı