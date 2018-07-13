'Babasız yaşanabilir ama vatansız yaşanmaz'

ÇORUM - GAZİ NOGAY

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan yüzme antrenörü Ümit Çoban'ın oğlu Metehan Çoban, babasıyla gurur duyuyor.

Çorum Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan 22 yaşındaki Metehan Çoban, babasını kaybettiği darbe girişimi ve sonrasındaki süreçte yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Edirne'de vatani görevini yaptığını belirten Çoban, Gençlik ve Spor Bakanlığında yüzme antrenörü olan 39 yaşındaki babası Ümit Çoban'ın darbeci askerler tarafından açılan ateş sonucu şehit edildiğini öğrendikten sonra memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine gittiğini söyledi.

Babasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktığını, arkadaşlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gittiğini aktaran Çoban, "Darbe girişiminin olduğu gün babamın evdeki televizyonu arızalanmış. O akşam televizyonu yaptırdıktan hemen sonra Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' çağrısını seyretmiş. Sonra hemen külliyenin önüne gitmişler. Orada da keskin nişancılar tarafından açılan ateş sonucu boynundan vurularak şehit olmuş." diye konuştu.

Babasıyla en son darbe girişiminden 10 gün önce Ramazan Bayramı'nda telefonla konuştuğunu dile getiren Çoban, şöyle devam etti:

"Askerde olduğum için ailemin bayramını kutlamak için telefon etmiştim. Babamla da en sonra o zaman konuşmuştuk. Memleketimizde keşkek meşhurdur, ramazanda çok tüketilir. Ben de çok severim. Babam da telefonda bana keşkek yediklerini söylemişti. Ben de ona, 'Hepsini yemeyin, bana da ayırın' demiştim. Babam da 'Merak etme, yakın zamanda sen de yersin' demişti. Babamın cenazesinde keşkek yapmışlardı. O sevdiğim yemeği bir daha tatmak, babamın cenazesinde nasip oldu."

"Vatanına ihanet eden herkese ihanet eder"

Hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ'ye tepki gösteren Çoban, "Bunun adı tam anlamıyla kansızlık. Başka açıklaması yok. Vatan hainliği. Vatanına ihanet eden herkese ihanet eder. Biz böyle gördük, böyle biliyoruz. Babasız yaşanabilir ama vatansız yaşanmaz. İnşallah hak ettikleri cezayı hem bu dünyada hem de öbür dünyada misliyle alırlar." ifadesini kullandı.

Devletin terörle mücadelesini de sonuna kadar desteklediğini vurgulayan Çoban, "Devletin terörle mücadelesini takdirle izliyorum. Gerek Cumhurbaşkanımız gerekse diğer bakanlarımız terör örgütleriyle savaşıyor. Hep milletin, devletin yanında oldular. Gerekeni yapacaklarına inanıyoruz. İnşallah idam da gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Çoban, "Bu devlet, bu vatan, bu bayrak bizim. Vatanı korumak gerekiyor. Biz Suriye'de olduğu gibi başka bir ülkeye gidemeyiz. Memleketimiz, toprağımız, vatanımız burası. Başka vatanımız yok. Ya burayı terk etmeyiz ya burada ölürüz. Devletimizden de Allah razı olsun. Bize çok yardımcı oluyor. Hep yanımızdalar." şeklinde konuştu.