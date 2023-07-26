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Dünya

ABD, Nijer'deki darbe girişimini kınadı

ABD, Nijer'deki darbe girişimini şiddetle kınayarak, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlara "Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un serbest bırakılması ve şiddetten kaçınılması" çağrısında bulundu.

Tuğçenur Akgün  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
ABD, Nijer'deki darbe girişimini kınadı

New York

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Nijer'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin, Nijer'de bugün meydana gelen gelişmelerden derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, "Cumhurbaşkanı Bazoum liderliğindeki Nijer'in demokratik yollarla seçilen hükümetinin işleyişini durdurmaya ve devirmeye yönelik her türlü çabayı şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sullivan, Nijer Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlara Bazoum'un serbest bırakılması ve şiddetten kaçınma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği'nin, Nijer'in demokrasisini savunma adına attıkları adımlar ve açıklamalarını da memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Sullivan, Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için durumu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Sullivan, "Nijer, ABD için kritik bir ortaktır. Demokrasi ve insan hakları konusunda ortak değerlere sahibiz, bölgesel güvenlik ve refahı ilerletmek için işbirliği yapıyoruz. Nijer hükümeti ile olan kıymetli işbirliğimiz, Nijer'in demokratik standartlara olan bağlılığının devam etmesi üzerine kuruludur." mesajını verdi.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, sabah saatlerinde darbe girişiminde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoymuştu.

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