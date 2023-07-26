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Dünya

Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Melike Pala  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Port-Olry köyünün 95 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

USGS, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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