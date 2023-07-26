Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu
Güney Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Vanuatu açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Port-Olry köyünün 95 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.
USGS, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini bildirdi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.