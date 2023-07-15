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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'da babası şehit, kendisi gazi olan Kapaklı: Hastane odasında gözümü açtığımda babamın şehadet haberini aldım

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde babası şehit, kendisi de gazi olan Ömer Faruk Kapaklı, yaşadıklarını unutamıyor.

Cahit Emrali  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
15 Temmuz'da babası şehit, kendisi gazi olan Kapaklı: Hastane odasında gözümü açtığımda babamın şehadet haberini aldım Fotoğraf: Cahit Emrali/AA

Çorum

15 Temmuz gecesi babası Akif Kapaklı ile darbe girişimini engelleyebilmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne koşan vatandaşlar arasında yer alan Ömer Faruk Kapaklı, direniş sırasında şehit olan babasının Çorum'un Sungurlu ilçesindeki kabrini her yıl 15 Temmuz'da ziyaret ediyor.

Babası şehit, kendisi gazi olan Ömer Faruk Kapaklı, bu yıl da babasının kabrini ziyaret etti.

Kapaklı, AA muhabirine, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminden haberdar olunca babasıyla Etimesgut Meydanı'na çıktıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yöneldiklerini söyledi.

Helikopterden açılan ateşle yaralanan babasını özel bir araçla hastaneye götürdüğünü belirten Kapaklı, "Babamın arabada bilinci açıktı. Sürekli diyalog halindeydik. 'Benden herkese selam söyle oğlum, sakın isyan etme. Benim hakkım herkese helal olsun. Sen de benim adıma herkesten helallik iste.' dedi. O anın şokuyla ne yapacağımı bilemediğim için babamın sözünü kestim. Sürekli babama kelimeişehadet getirmesi telkininde bulundum. Ben getirdikçe rahmetli babam da getirdi." dedi.

Hastanede babasının ameliyattan çıkmasını beklerken kendisinin de yaralandığını doktorların fark ettiğini dile getiren Kapaklı, "Yaralandığımı görünce beni de ameliyata aldılar. Ameliyattan ben çıktım, babam çıkamadı maalesef. Hastane odasında gözümü açtığımda babamın şehadet haberini aldım. Bana nasip olmadı şehadet. Babam daha iyi bir insanmış ki ona nasip oldu şehitlik." diye konuştu.

Darbe girişimi gecesinin asla unutulmaması gereken bir gün olduğunun altını çizen Kapaklı, "Allah bir daha böyle bir günü yaşatmasın bu millete. Bu tip teröristlere, asker kılığına bürünmüş kişilere pirim vermemesi gerekiyor. Müslüman Türk milletinin kesinlikle uyanık olması gerekiyor. Bugünü bir daha yaşamamak, böyle bir geceyi bir daha bu milletin, gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın yaşamaması adına unutulmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçtiğine dikkati çeken Kapaklı, "Benim, ailem ve şehidi olan aileler açısından çok çok zor bir süreçti. Bugünün diri tutulması, hafızalara kazınması lazım ki tekrar böyle bir hain kalkışma yaşanmasın. Gelecek nesillere, evlatlarımıza, çocuklarımıza hayırlı bir gelecek, güzel bir ülke bırakabilmek adına tarihten ders almamız gerekiyor." diye konuştu.


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