Sıkıştığı tırda yaklaşık 170 kilometre seyahat eden kediyi polis kurtardı
Çorum'un Alaca ilçesinde yol kontrolünde tırın motor bölümüne sıkıştığı fark edilen kedi, polis ekiplerince kurtarıldı.
Corum
Samsun'un Vezirköprü ilçesinden Mersin'e seyahat eden Hayrettin Köroğlu idaresindeki 55 PS 700 plakalı tır, Çorum-Yozgat kara yolu, Alaca ilçesindeki Gölbaşı uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.
Ekipler, tırda denetim yaptıkları sırada, tırın motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark etti.
Sürücüyle birlikte tırın kupa bölümünü kaldıran ekipler, bir kedinin kupanın altındaki boşluğa sıkıştığını belirledi.
Sıkıştığı yerde yaklaşık 170 kilometre seyahat eden kedi, ekiplerce kurtarıldı.
Sağlık kontrolünde iyi olduğu belirlenen kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.