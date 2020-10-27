Ankara'da ByLock operasyonunda 4 kişi yakalandı
Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 şüphelinden 4'ü yakalandı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 4'ü adreslerinde yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.