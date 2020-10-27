Euro
9.64
Dolar
8.16
BIST 100
1,146.90
Altın
1,900.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara’da "Sıfır Atık ve Belediyeler Kongre ve Ödül Töreni"ne katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor İbn-i Sina Hastanesi’nde Ankara Üniversitesi'nden gönüllü hocalara Pfizer'ın Kovid-19 aşısı yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenleniyor Başkentte kaçak muayenehanelere operasyon düzenlendi
logo
Türkiye

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Metin Girgin   | 27.10.2020
Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen yüzbaşı ile 6 eski askeri okul öğrencisi yakalandı.

Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası antikor seviyelerinin 'hızla düştüğü' ortaya çıktı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 547 bini geçti
Kovid-19'u atlatan Prof. Dr. Konukcu: Geceleri kan ter içerisinde kalkıyorsunuz
İstanbullular diğer illere göre 2 kat fazla Kovid-19 riski altında
Avrupa ülkeleri Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı

Benzer haberler

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik ankesörlü telefon operasyonu: 8 gözaltı

ABD'ye konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler

ABD'ye konferansa giden askeri öğrenciyi FETÖ'nün 'sohbetine' götürmüşler
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli itirafçı oldu

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 11 şüpheli itirafçı oldu
Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Siirt merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı