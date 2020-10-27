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Türkiye

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Lale Köklü Karagöz,Salim Taş   | 27.10.2020
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay

Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 10 arazöz, 5 su tankı ve iş makinesiyle alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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