Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.42
Dolar
5.69
BIST 100
97,738.37
Altın
1,304.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davada, tanık Serhat Araç, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

Serdar Açıl   | 09.04.2019
'2012'de örgüte ait bir evde 'abi' oldum'

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davaya tanık beyanlarının dinlenmesiyle devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin tanık olarak dinlediği Adem Mamur, sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Kabaoğlu'nu 2002-2006 yıllarında Selçuk Üniversitesi gıda mühendisliği bölümünde okurken tanıdığını söyledi.

Eğitim hayatı boyunca örgüte bağlı evlerde kaldığını belirten Mamur, "Mehmet Kabaoğlu da Konya'nın Selçuklu ilçesinde örgüte ait 2 evde kaldı. Şehir ve bölge planlamayla ilgili bir bölümde okuyordu. Ev sorumluluğu da yaptı diye hatırlıyorum. Sanırım 2003 yılında. Kendisiyle 2006 yılına kadar görüştük." diye konuştu.

Sanık Kabaoğlu ise Adem Mamur'u tanımadığını, aynı dönemde üniversite okumadıklarını öne sürdü.

Tanık Sercan Gürleyen ise sanıklardan eski üsteğmen Mehmet Sezgin ile aynı lisede okuduklarını, Sezgin'in bir üst sınıfta bulunduğunu söyledi.

İstanbul Küçükçekmece'de örgüte ait bir eve ders çalışma maksadıyla gittiğini anlatan Gürleyen, okuldan tanıdığı Sezgin'i evde de gördüğünü kaydetti.

Sezgin ise Gürleyen'i tanımadığını ileri sürdü.

Tanık Süleyman Çağlayan da sanıklardan Musa Kılıçaslan ile İstanbul'da 6 ay örgüt evinde beraber kaldıklarını belirtti.

Tanık Serhat Araç ise 2013'te Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduğunu, 2012'de örgüte ait evde "abi" olduğunu bildirdi.

Sanıklardan eski astsubay İsmail Hakkı Avuç'u tanıdığını savunan Araç, "Avuç, Mayıs 2012'de lise son sınıf talebe mesulü olan Şahin adlı kişi tarafından sorumlu olduğum eve getirildi. Başka bir gruptaydı, bizim grupla birleştirildi. Daha sonra Balıkesir'de astsubay okulunu kazandı. Balıkesir'de de 2 haftada bir görüşüyorduk." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil
Balkanlar’da değişen güç dengeleri
Libya yeni bir iç savaşa sürükleniyor
Suud medyasının kronikleşen Türk düşmanlığı
ABD'nin Golan kararı bir uluslararası hukuk cinayetidir

Benzer haberler

FETÖ örgütten ayrılmak isteyen astsubayı tehdit etmiş

FETÖ örgütten ayrılmak isteyen astsubayı tehdit etmiş

'Olmadı komutanım, başaramadık' sözünü mahkemede inkar etti

FETÖ sanıkları hesap veriyor

FETÖ tutuklularının tercihi CHP oldu

FETÖ tutuklularının tercihi CHP oldu
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı

FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ operasyonu