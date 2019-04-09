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Gazeteci Aykut Işıklar vefat etti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti.

Hatice Şenses Kurukız,Selami Küçükoğlu   | 09.04.2019
Gazeteci Aykut Işıklar vefat etti

İstanbul

Gazeteci Aykut Işıklar (70) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Işıklar, 3 Nisan'da göğüs ağrısı şikayetiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Işıklar'ın, akut koroner sendrom ön tanısı ile tedavisine başlandı.

Işıklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

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