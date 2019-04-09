Gazeteci Aykut Işıklar vefat etti
Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti.
İstanbul
Gazeteci Aykut Işıklar (70) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Işıklar, 3 Nisan'da göğüs ağrısı şikayetiyle Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu.
Burada yapılan tetkiklerin ardından Işıklar'ın, akut koroner sendrom ön tanısı ile tedavisine başlandı.
Işıklar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp yetmezliği nedeniyle bugün hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.