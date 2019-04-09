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Bolivya Devlet Başkanı Morales Ankara'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı resmi törenle karşıladı.

Enes Kaplan   | 09.04.2019
Bolivya Devlet Başkanı Morales Ankara'da resmi törenle karşılandı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma'yı resmi törenle karşıladı.

Konuk Devlet Başkanı Morales'in bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan, Morales'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Morales'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Morales, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Morales, merdivenlerde Türkiye ve Bolivya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Morales, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.



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