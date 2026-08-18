Barcelona konfirmon transferimin e Rodrit nga Manchester City

Halis Sünnetci
18 gusht 2026•Përditësim: 18 gusht 2026
Barcelona njoftoi të martën transferimin e mesfushorit spanjoll Rodri nga Manchester City, me të cilin ka nënshkruar kontratë katërvjeçare, transmeton Anadolu.
“FC Barcelona dhe Manchester City kanë arritur marrëveshje për transferimin e Rodrigo Hernandez Cascantes, i njohur në botën e futbollit si Rodri, i cili do t’i bashkohet klubit katalanas deri më 30 qershor 2030”, njoftoi Barcelona në një deklaratë.
30-vjeçari, i cili ishte në vitin e fundit të kontratës me Manchester Cityn, iu bashkua skuadrës së Hansi Flickut për një shumë të raportuar prej 65,4 milionë paundësh, pasi Barcelona thuhet se mposhti rivalin Real Madrid në garën për transferimin e tij.
Rodri ishte kapiten i Spanjës në triumfin e saj në Kupën e Botës FIFA 2026 dhe u shpall lojtari më i mirë i turneut.
Ai gjithashtu fitoi “Topin e Artë” në vitin 2024 dhe ishte pjesë e kombëtares spanjolle që triumfoi në Kampionatin Evropian të po atij viti.
Ardhja e tij e forcon mesfushën e Barcelonës, ku bëjnë pjesë Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez dhe Frenkie de Jong.
Rodri luajti për Villarrealin dhe Atletico Madridin para se t’i bashkohej Manchester Cityt në vitin 2019.
Ai zhvilloi 298 paraqitje gjatë shtatë sezoneve me Cityn dhe fitoi 12 trofe madhorë, përfshirë katër tituj të Premierligës, dy Kupa FA, tre Kupa të Ligës dhe Ligën e Kampionëve të UEFA-s në vitin 2023.
Dy sezonet e fundit të tij në Angli u penguan nga dëmtimet.
Rodri mungoi për më shumë se shtatë muaj pas një dëmtimi të ligamentit të kryqëzuar anterior në shtator 2024, ndërsa më pas pati probleme me gjurin dhe kofshën.
Ai gjithashtu iu nënshtrua një ndërhyrjeje të vogël kirurgjikale në shpinë pak para përfundimit të transferimit të tij te Barcelona.