Newcastle United transferon futbollistin boshnjak Amar Dediq

Yunus Kaymaz
18 gusht 2026•Përditësim: 18 gusht 2026
Ekipi i futbollit i Premierligës angleze Newcastle United ka transferuar mbrojtësin e djathtë boshnjak Amar Dediq, transmeton Anadolu.
Në një njoftim të klubit thuhet se është nënshkruar kontratë pesëvjeçare me futbollistin 24-vjeçar, i cili luante për ekipin portugez Benfica.
Dediq, në një deklaratë lidhur me transferimin, tha: “Është një ndjenjë e veçantë dhe nder i madh për mua t’i bashkohem Newcastle Unitedit. Mezi pres të filloj të luaj para klubit dhe tifozëve të mrekullueshëm. Një faktor i madh për mua ishte mundësia për të punuar sërish me Matthias Jaissle. Njihemi mirë me njëri-tjetrin”.
Futbollisti boshnjak do të ribashkohet me trajnerin Matthias Jaissle, me të cilin fitoi titullin e kampionit të Austrisë me Red Bull Salzburgun në vitin 2023.