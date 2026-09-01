Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengeklaim informasi intelijen Ukraina dan negara-negara mitranya menunjukkan Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi menginginkan perang terus berlanjut

Zelenskyy klaim Putin secara pribadi ingin perang terus berlanjut Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengeklaim informasi intelijen Ukraina dan negara-negara mitranya menunjukkan Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi menginginkan perang terus berlanjut

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada Senin mengeklaim Presiden Rusia Vladimir Putin secara pribadi menginginkan perang terus berlanjut, meski menurutnya mayoritas masyarakat Rusia akan menerima penghentian perang di sepanjang garis kontak saat ini.

Dalam pidato malamnya, Zelenskyy mengatakan “mayoritas mutlak” masyarakat Rusia akan menyetujui penghentian perang yang kini telah memasuki tahun kelima tersebut di sepanjang garis kontak.

“Untuk saat ini, sayangnya, semua informasi intelijen, baik milik kami maupun mitra kami, serta semua sinyal dari Rusia menunjukkan bahwa pemimpin Rusia secara pribadi menginginkan lebih banyak perang,” katanya.

Zelenskyy juga mengatakan dirinya telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner.

Menurut Zelenskyy, pembicaraan tersebut membahas persiapan untuk pertemuan dan komunikasi lebih lanjut dengan pihak Rusia, serta kemungkinan kunjungan Witkoff dan Kushner ke Ukraina.

“Kami membahas apa yang dapat dilakukan untuk mendorong Rusia bergerak menuju berakhirnya perang,” katanya.

“Suasana di Moskow, pada Putin, harus tepat. Suasana untuk mengakhiri perang, bukan untuk melanjutkannya,” tambah Zelenskyy.

Ia mengatakan Ukraina akan melihat hasil yang dapat dicapai oleh para perwakilan presiden AS dalam upaya tersebut.

“Kita akan melihat apa yang berhasil dicapai oleh para perwakilan presiden Amerika. September dapat mengubah banyak hal,” katanya.