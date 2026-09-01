Otoritas Israel memindahkan jurnalis Palestina Bushra al-Tawil ke sel isolasi di Penjara Ramla setelah hampir enam bulan berada dalam penahanan administratif

Kelompok tahanan Palestina kecam pemindahan Bushra al-Tawil ke sel isolasi Otoritas Israel memindahkan jurnalis Palestina Bushra al-Tawil ke sel isolasi di Penjara Ramla setelah hampir enam bulan berada dalam penahanan administratif

Otoritas Israel memindahkan jurnalis Palestina sekaligus tahanan Bushra al-Tawil, 33 tahun, ke sel isolasi di Penjara Ramla setelah hampir enam bulan berada dalam penahanan administratif, menurut Palestinian Prisoner Society pada Senin.

Kelompok tersebut mengatakan al-Tawil, yang berasal dari kota Al-Bireh di Tepi Barat, ditangkap pada Februari dan kemudian ditempatkan dalam penahanan administratif.

Menurut kelompok itu, al-Tawil sebelumnya telah beberapa kali ditahan, sebagian besar menggunakan prosedur yang sama.

Al-Tawil pertama kali mengalami penahanan pada 2011 ketika berusia 18 tahun. Ayahnya, Jamal al-Tawil, juga masih berada di penjara Israel dan termasuk di antara tahanan Palestina yang menghabiskan waktu panjang dalam penahanan administratif.

Palestinian Prisoner Society mengatakan keluarga al-Tawil berulang kali menghadapi penggerebekan dan intimidasi, termasuk perusakan rumah mereka secara sengaja ketika Bushra dan ayahnya ditangkap.

Dalam masa penahanannya saat ini di Penjara Damon, al-Tawil juga telah beberapa kali ditempatkan di sel isolasi.

Kelompok tersebut menggambarkan pemindahan terbaru itu sebagai bagian dari pola tindakan hukuman yang lebih luas terhadap al-Tawil.

Pemindahan tersebut terjadi di tengah memburuknya kondisi perempuan Palestina yang ditahan di penjara Israel, termasuk kekurangan makanan, tidak mendapatkan perawatan medis, penempatan di sel isolasi, dan kondisi penahanan yang buruk.

Kelompok tersebut juga mengatakan penyakit skabies telah menyebar di kalangan tahanan perempuan di tengah buruknya kondisi kebersihan dan layanan kesehatan.

Sekitar 90 perempuan Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel, menurut Palestinian Prisoner Society.

‘Tingkat kebrutalan dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya’

Kelompok tersebut mengatakan pemindahan al-Tawil dilakukan setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir, yang disebutnya sebagai tokoh ekstremis, mengunjungi bagian tahanan perempuan di Penjara Damon pada Minggu. Ben-Gvir mengunggah rekaman kunjungannya tersebut.

Palestinian Prisoner Society menggambarkan rekaman itu sebagai “adegan yang mencerminkan tingkat kebrutalan dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap martabat dan hak-hak tahanan perempuan.”

Kelompok tersebut menuduh otoritas Israel melakukan penggerebekan sistematis terhadap tahanan perempuan, merekam mereka, serta melakukan penggeledahan invasif, termasuk memaksa tahanan melepaskan seluruh pakaian saat digeledah.

Menurut kelompok tersebut, penempatan di sel isolasi, penolakan perawatan medis, kekurangan makanan, dan kondisi penahanan yang keras merupakan bagian dari kebijakan yang diberlakukan terhadap tahanan Palestina sejak Israel melancarkan genosida di Gaza pada Oktober 2023.

Kelompok itu menggambarkan penjara-penjara Israel telah berubah menjadi “tempat penyiksaan sebagai salah satu bentuk paling menonjol dari kejahatan genosida yang sedang berlangsung.”

Palestinian Prisoner Society menyatakan Israel bertanggung jawab penuh atas keselamatan al-Tawil dan tahanan perempuan Palestina lainnya.

Kelompok tersebut juga menyerukan organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia segera bertindak untuk menghentikan pelanggaran dan melindungi para tahanan.

Sekitar 9.500 warga Palestina saat ini ditahan di penjara-penjara Israel, termasuk sekitar 90 perempuan dan lebih dari 350 anak-anak, yang menghadapi kekurangan makanan, penyiksaan, dan pengabaian medis, menurut kelompok hak asasi manusia Palestina dan Israel.