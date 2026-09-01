Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang dibentuk berdasarkan Pakta Pertahanan Bersama Makkah

Pertemuan Istanbul hasilkan keputusan kelembagaan pertama Pakta Pertahanan Makkah Keputusan tersebut diambil dalam pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang dibentuk berdasarkan Pakta Pertahanan Bersama Makkah

Pakta Pertahanan Makkah secara resmi mengambil keputusan kelembagaan pertamanya dalam pertemuan yang digelar di Istanbul, kata Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan pada Senin.

Dalam unggahan di platform media sosial Turkiye NSosyal, Fidan menyampaikan pernyataan terkait pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang dibentuk dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah.

“Hari ini, bersama saudara-saudara kami dari Pakistan dan Arab Saudi, kami secara resmi mengambil keputusan kelembagaan pertama Aliansi Pertahanan Makkah dalam pertemuan Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang kami selenggarakan di Istanbul,” kata Fidan.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pejabat yang telah berkontribusi. Semoga sekali lagi membawa kebaikan bagi kawasan kita,” tambahnya.

Menteri luar negeri dan menteri pertahanan serta kepala staf umum Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi bertemu di Istanbul pada Senin dalam format Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah.