Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi sepakat semakin melembagakan kerja sama dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah setelah pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis di Istanbul

Sekretariat Pakta Makkah akan dipimpin pejabat Pakistan selama tiga tahun Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi sepakat semakin melembagakan kerja sama dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah setelah pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis di Istanbul

Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi sepakat mengambil langkah lebih lanjut untuk melembagakan kerja sama dalam kerangka Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah, termasuk membentuk sekretariat di Arab Saudi yang untuk periode awal akan dipimpin sekretaris jenderal asal Pakistan.

Kesepakatan itu tertuang dalam pernyataan bersama yang diterbitkan setelah pertemuan perdana Komite Politik dan Pertahanan Strategis di Istanbul pada Senin.

“Dengan bertindak berdasarkan rasa kepemilikan regional, ketiga negara menegaskan kembali tekad mereka untuk bekerja sama dalam kerangka Perjanjian Makkah guna mencapai perdamaian dan stabilitas berkelanjutan di kawasan mereka,” demikian pernyataan tersebut.

“Untuk tujuan tersebut, mereka akan terus mendukung upaya deeskalasi dan menahan diri guna mendorong penyelesaian krisis secara damai,” tambah pernyataan itu.

Ketiga negara sepakat untuk semakin melembagakan kerja sama mereka dengan cara yang dapat memperkuat solidaritas, memastikan kredibilitas dan efektivitas penangkalan serta pertahanan kolektif, sekaligus berkontribusi terhadap upaya regional dan keamanan kooperatif untuk mencapai perdamaian yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Sekretariat akan dibentuk di Arab Saudi

Pernyataan bersama tersebut juga mengumumkan pembentukan sekretariat di Arab Saudi untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka perjanjian.

“Sekretariat yang dipimpin seorang sekretaris jenderal akan dibentuk di Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung pekerjaan mereka dalam kerangka Perjanjian Makkah,” demikian pernyataan itu.

Untuk periode awal, sekretariat tersebut akan dipimpin sekretaris jenderal asal Pakistan dengan masa jabatan tiga tahun.

Ketiga negara juga sepakat memperkuat kemampuan pertahanan dan kekompakan angkatan bersenjata mereka melalui berbagai kegiatan bersama.

“Melalui kegiatan bersama, mereka juga akan berupaya memperkuat kemampuan pertahanan dan kekompakan angkatan bersenjata melalui kerja sama industri pertahanan yang kuat, pengembangan teknologi bersama, dan produksi bersama,” kata pernyataan tersebut.

Pernyataan itu menambahkan bahwa melalui “pelaksanaan Perjanjian Makkah secara terlembaga dan tegas,” ketiga negara akan “memberikan kontribusi penting bagi perdamaian dan stabilitas regional.”

Menteri luar negeri, menteri pertahanan, serta kepala angkatan bersenjata atau kepala staf umum Turkiye, Pakistan, dan Arab Saudi bertemu di Istanbul pada Senin dalam format Komite Politik dan Pertahanan Strategis yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah.