ANALISIS - Apa yang mendorong Kolombia kembali mendekat ke Israel?

Para pakar menilai perubahan kebijakan tersebut didorong oleh kedekatan ideologis, agenda keamanan melawan perdagangan narkoba dan kelompok bersenjata, serta keinginan Bogota mempererat hubungan dengan Washington

ANALISIS - Kolombia berbalik arah ke Israel, apa yang mendorong kebijakan baru Bogota? Para pakar menilai perubahan kebijakan tersebut didorong oleh kedekatan ideologis, agenda keamanan melawan perdagangan narkoba dan kelompok bersenjata, serta keinginan Bogota mempererat hubungan dengan Washington

Presiden baru Kolombia Abelardo de la Espriella bergerak cepat memulihkan dan mempererat hubungan negaranya dengan Israel, mulai dari rencana membuka kembali kedutaan di Yerusalem hingga mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, hanya beberapa hari setelah dilantik.

Langkah tersebut membalik kebijakan pendahulunya, Gustavo Petro, yang mengambil sikap keras terhadap Israel terkait genosida di Gaza dan memutuskan hubungan diplomatik kedua negara.

De la Espriella mengalahkan kandidat sayap kiri Ivan Cepeda dengan selisih kurang dari satu poin persentase dalam putaran kedua pemilihan presiden pada Juni dan mulai menjabat pada 7 Agustus. Sementara itu, Petro dilarang mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.

Dari Kedutaan Yerusalem hingga pengakuan Golan

Beberapa hari setelah menjabat, De la Espriella memenuhi janji kampanyenya dengan mengumumkan melalui pesan video bahwa Kolombia akan membuka kembali kedutaannya di Yerusalem.

Israel menganggap Yerusalem sebagai ibu kotanya, tetapi status kota tersebut masih menjadi sengketa dan sebagian besar negara tidak mengakui kedaulatan Israel atas seluruh Yerusalem. AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 2017 dan memindahkan kedutaannya ke kota tersebut pada 2018.

De la Espriella juga membekukan rencana terpisah yang diumumkan Petro pada Oktober 2023 untuk membuka Kedutaan Besar Kolombia di Palestina, dengan mengatakan kantor tersebut tidak pernah mulai beroperasi.

Kolombia secara resmi mengakui Palestina sebagai negara yang bebas, merdeka, dan berdaulat pada Agustus 2018, beberapa tahun sebelum gelombang baru pengakuan oleh negara-negara Barat yang dimulai oleh Spanyol, Irlandia, dan Norwegia pada 2024 serta berlanjut dengan Prancis dan Inggris pada 2025.

Di bawah De la Espriella, Kolombia secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki.

Keputusan tersebut menjadikan Kolombia negara kedua setelah AS yang mengakui kedaulatan Israel atas dataran tinggi berbatu di barat daya Suriah yang menghadap ke wilayah utara Israel.

Pengumuman itu disampaikan pada hari yang sama ketika gempa magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia dan menewaskan ratusan orang serta melukai ribuan lainnya. Para analis mengatakan bencana tersebut membuat perhatian publik domestik lebih terfokus pada upaya penanganan bencana dibandingkan kebijakan luar negeri.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut keputusan tersebut melalui pernyataan video dan menyampaikan terima kasih kepada De la Espriella.

Bogota secara terpisah menunjuk Tania Gilinski sebagai duta besarnya untuk Israel, sementara Israel menunjuk Vivian Aisen sebagai utusannya untuk Kolombia.

Kedua negara juga sepakat memberlakukan kebijakan bebas visa timbal balik bagi warga masing-masing mulai 1 September.

Selain itu, kedua pemerintah meluncurkan Komisi Ekonomi Binasional Kolombia-Israel. Wakil Presiden Kolombia Jose Manuel Restrepo mengumumkan bahwa delegasi Kolombia akan mengunjungi Israel pada Oktober.

Bogota juga mengambil langkah untuk melanjutkan kembali ekspor batu bara ke Israel yang sebelumnya dihentikan Petro.

Pemerintahan De la Espriella juga mulai menarik kembali intervensi Kolombia dalam perkara yang diajukan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait genosida Israel di Gaza.

Apa yang mendorong perubahan Kolombia?

Arlene Beth Tickner, mantan perwakilan Kolombia untuk PBB dan duta besar keliling, mengatakan perubahan kebijakan tersebut sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan Israel.

“Saya pikir tujuan utamanya ... adalah menunjukkan loyalitas dan kedekatan dengan pemerintah Amerika Serikat,” kata Tickner kepada Anadolu.

Glaeldys Gonzalez, pakar Kolombia di International Crisis Group, mengatakan menyebut perubahan tersebut sebagai “putar balik” mungkin sedikit melebih-lebihkan pergeseran yang terjadi.

Menurut Gonzalez, selama dua dekade sebelum 2024, Kolombia merupakan salah satu sekutu terdekat Israel di kawasan, mitra terbesar kedua Israel di Amerika Latin setelah Brasil, serta pembeli lama persenjataan Israel.

Hubungan tersebut berubah ketika Petro memutuskan hubungan dengan Israel terkait Gaza dan mengakhiri kontrak-kontrak pertahanan.

Gonzalez mengatakan terdapat dua pertimbangan utama yang mendorong kebijakan De la Espriella, yakni kedekatan ideologis berdasarkan pembelaan terhadap apa yang disebutnya sebagai nilai-nilai Yudeo-Kristen dan agenda keamanan yang berfokus pada pemberantasan “narkoterorisme.”

Dalam agenda tersebut, Israel bersama AS diposisikan sebagai mitra dalam tindakan keras berbasis militer terhadap perdagangan narkoba dan kelompok bersenjata.

Gonzalez memperkirakan peralatan militer dan teknologi keamanan, termasuk sistem pertahanan udara dan kecerdasan buatan (AI), akan menjadi inti hubungan yang kembali dihidupkan tersebut, terutama untuk menghadapi meningkatnya penggunaan drone oleh kelompok bersenjata dan kriminal.

Menurutnya, pengakuan atas Golan juga mencerminkan penyelarasan kebijakan luar negeri Bogota yang lebih luas dengan Washington.

Gonzalez mengatakan Israel “merupakan prioritas diplomatik utama bagi pemerintahan baru Kolombia, yang melampaui sekadar pemulihan hubungan bilateral.”

Mariano Aguirre Ernst, associate fellow di Chatham House, juga menilai cepatnya pengambilan keputusan tersebut menunjukkan penyelarasan dengan pemerintahan Trump sekaligus mengirimkan pesan kepada kelompok politik konservatif, sektor swasta, dan militer Kolombia.

Ernst, yang juga peneliti di Barcelona Centre on International Affairs, menggambarkan langkah tersebut sebagai kembalinya hubungan selama puluhan tahun di antara lingkaran politik, bisnis, militer, dan intelijen yang baru menjadi “sangat rumit” setelah Petro mulai mengkritik pemerintahan Netanyahu.

Apa keuntungan bagi Israel?

Bagi Israel, para pakar mengatakan keuntungan dari perubahan kebijakan Kolombia berkaitan dengan legitimasi sekaligus ekonomi.

Daniel Wajner, profesor madya di Hebrew University of Jerusalem, mengatakan pengakuan oleh negara lain memiliki bobot praktis dan bukan sekadar simbolis.

Menurutnya, Kolombia kembali berupaya mendekatkan diri dengan Washington seperti yang dilakukan pada era mantan Presiden Alvaro Uribe pada 2000-an, dengan Tel Aviv berperan sebagai “jembatan” untuk mencapai tujuan tersebut.

Wajner menambahkan Israel juga memiliki kepentingan domestik menjelang pemilu November. Langkah seperti itu dapat digunakan untuk menunjukkan kepada masyarakat Israel bahwa pemerintah “mampu mempertahankan hubungan baik dengan dunia” meski menghadapi kritik, boikot, dan sanksi terkait genosida.

Tickner menyampaikan pandangan serupa mengenai kepentingan Israel dengan mengatakan hubungan tersebut “penting untuk menangkal kerusakan reputasi yang disebabkan oleh tindakannya sendiri di Gaza dan wilayah pendudukan.”

Wajner menjelaskan perubahan tersebut melalui dua poros yang membentuk posisi global terhadap Israel, yakni spektrum politik kiri-kanan dan poros populisme.

Menurutnya, pergeseran Kolombia dari Petro, seorang populis sayap kiri, kepada De la Espriella mencerminkan tren regional yang lebih luas. Ia merujuk pada pergeseran Brasil sebelumnya dari Luiz Inacio Lula da Silva kepada Jair Bolsonaro, serta kasus yang lebih baru dari Presiden Argentina Javier Milei dan Presiden El Salvador Nayib Bukele.

Wajner dan Ernst secara terpisah mengatakan strategi Israel di Amerika Latin telah berlangsung selama beberapa dekade, termasuk melalui penjualan teknologi intelijen dan keamanan siber serta kerja sama militer.

Kerja sama tersebut sebelumnya juga digunakan untuk membantu pasukan Kolombia memerangi kelompok gerilyawan sayap kiri seperti FARC dan ELN.

Ernst mengaitkan hubungan tersebut dengan 1996, ketika Israel mulai memasok senjata kepada Kolombia setelah Washington di bawah Presiden Bill Clinton memberlakukan embargo senjata terkait kekhawatiran mengenai hak asasi manusia.

Bagaimana hubungan ini ke depan?

Gonzalez mengatakan gempa bumi menyita perhatian masyarakat Kolombia sehingga keputusan pemerintah tersebut hanya memicu “sedikit perdebatan publik.”

Sebaliknya, Tickner mengatakan dirinya secara positif terkejut dengan kuatnya kemarahan publik Kolombia terhadap keputusan tersebut.

Ia menyebut pengakuan atas Golan dan rencana kedutaan di Yerusalem sebagai “pengingkaran terbuka” terhadap hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan Piagam PBB.

Menurut Tickner, kebijakan tersebut akan menimbulkan “kerugian sangat besar bagi Kolombia dan kepentingan Kolombia,” bukan keuntungan reputasi yang mungkin diharapkan De la Espriella.

Ia juga memperingatkan bahwa perluasan kerja sama keamanan dapat menyeret Kolombia ke dalam operasi bersama dengan Washington yang melibatkan Israel, sehingga berisiko memperdalam keterlibatan militer AS dan Israel di seluruh kawasan.

Ernst menempatkan perubahan arah Kolombia dalam pola yang lebih luas yang digunakan pemerintahan sayap kanan jauh di AS dan Eropa.

De la Espriella “ingin menunjukkan identitas sayap kanan jauh/MAGA yang keras,” katanya.

Ernst dan Gonzalez sama-sama memperkirakan hubungan Kolombia dengan Israel akan kembali ke pola tradisionalnya.

Menurut Ernst, pemutusan hubungan dengan Israel pada era Petro merupakan “pengecualian” yang kemungkinan tidak akan terulang kecuali Kolombia kembali bergeser secara tajam ke kiri dalam pemilu mendatang.