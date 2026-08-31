Turkiye tingkatkan diplomasi AI, Istanbul jadi pusat promosi global

Istanbul akan diposisikan sebagai etalase internasional AI Turkiye dan pusat diplomasi investasi, dengan kegiatan global, pertemuan investor, demo day, serta program pengembangan bersama

Turkiye dorong pusat data dan infrastruktur AI bersama mitra regional Istanbul akan diposisikan sebagai etalase internasional AI Turkiye dan pusat diplomasi investasi, dengan kegiatan global, pertemuan investor, demo day, serta program pengembangan bersama

Turkiye akan meningkatkan diplomasi internasional di bidang kecerdasan buatan (AI) dengan menargetkan penandatanganan perjanjian kerja sama bilateral dengan sedikitnya lima negara hingga akhir 2027, sementara Istanbul akan diposisikan sebagai pusat promosi AI dan diplomasi investasi negara tersebut.

Langkah itu bertujuan meningkatkan peran Turkiye dalam penetapan standar AI global, mempermudah ekspor produk dan model AI dalam negeri, serta memperkuat kepemimpinan regionalnya.

Menurut informasi yang diperoleh Anadolu, lembaga dan institusi terkait mulai berfokus pada target kerja sama dan diplomasi internasional dalam kerangka “Rencana Aksi Kecerdasan Buatan Turkiye 2026-2030” yang dikoordinasikan Kementerian Perindustrian dan Teknologi.

Turkiye akan terus berkontribusi pada agenda AI di platform Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan G20, khususnya Prinsip AI OECD dan Jaringan Keamanan AI Global.

Turkiye juga akan memberikan kontribusi teknis terhadap berbagai upaya yang dilakukan melalui platform standardisasi dan tata kelola etika seperti ISO/IEC, ITU, dan UNESCO.

Kerangka perjanjian juga akan dikembangkan untuk membentuk aliansi teknologi bilateral dan regional, kesepakatan data, serta berbagi sumber daya komputasi di bidang AI.

Di sejumlah pasar sasaran, Turkiye akan membangun mekanisme pengakuan timbal balik dan kerja sama kesesuaian untuk produk AI serta model dasar sektoral yang dikembangkan negara tersebut.

Sedikitnya lima perjanjian bilateral

Turkiye menargetkan penandatanganan kerangka perjanjian kerja sama AI bilateral dengan sedikitnya lima negara hingga akhir 2027.

Selain itu, Turkiye menargetkan kesepakatan dengan sedikitnya tiga lembaga internasional serta memulai mekanisme pengakuan timbal balik atau kerja sama kesesuaian untuk ekspor produk dan model AI di sedikitnya tiga pasar sasaran.

Turkiye juga akan menyampaikan pandangan teknis atau dokumen posisi dalam proses OECD, G20, PBB, ISO/IEC, ITU, dan UNESCO, serta berkontribusi terhadap deklarasi bersama atau berpartisipasi dalam kelompok kerja.

Keberhasilan kerja sama internasional tidak hanya akan diukur berdasarkan jumlah perjanjian yang ditandatangani.

Setiap kerja sama diharapkan menghasilkan keluaran konkret berupa kelompok kerja teknis, protokol pengujian bersama, mekanisme pengakuan timbal balik, program proyek bersama, kerangka berbagi data dan komputasi, atau mekanisme yang mempermudah ekspor.

Hasil kerja sama tersebut akan dipantau melalui laporan kemajuan tahunan.

Dalam berbagi data dan sumber daya komputasi, Turkiye akan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (KVKK), kewajiban perlindungan data internasional, kedaulatan data, prinsip timbal balik, keamanan nasional, rahasia dagang, dan hak kekayaan intelektual.

Model Bahasa Besar Bahasa Turkik ditargetkan beroperasi pada 2027

Turkiye juga akan menjalankan program peningkatan kapasitas bersama Organisasi Negara-Negara Turkik (OTS), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), D-8, dan mitra regional lainnya untuk mengambil peran sebagai jembatan dalam penyebaran solusi AI yang tepercaya di kawasan.

Kerja sama regional akan terlebih dahulu diuji melalui proyek percontohan dengan sejumlah negara dan kasus penggunaan tertentu sebelum dikembangkan menjadi program multilateral yang lebih luas.

Pada tahap pertama, proyek percontohan akan difokuskan pada teknologi bahasa bersama, literasi AI di sektor publik, serta penerapan AI dalam lingkup terbatas di sektor pertanian dan energi. Model yang berhasil kemudian akan dibawa ke platform multilateral.

Turkiye akan memulai proyek percontohan dengan sedikitnya dua negara anggota OTS untuk mengembangkan “Model Bahasa Besar Bahasa Turkik” bersama yang mencakup rumpun bahasa Oghuz, Kipchak, dan Karluk.

Pelatihan model tersebut akan menggunakan infrastruktur bersama serta memanfaatkan secara kolektif kapasitas komputasi berkinerja tinggi yang dimiliki negara-negara anggota.

Model tersebut akan digunakan untuk pelayanan publik, pendidikan, penerjemahan, akses informasi, dan aplikasi warisan budaya.

Kontribusi data serta ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual, lisensi, dan komersialisasi akan ditentukan melalui protokol tata kelola bersama.

Versi pertama model tersebut ditargetkan mulai digunakan dalam lingkungan produksi pada akhir 2027.

Bersama negara-negara D-8, Turkiye akan menjalankan proyek percontohan bersama di bidang pertanian, energi, perdagangan, dan industri.

Sementara dalam kerangka OKI, program akan difokuskan pada tata kelola AI yang tepercaya dan etis, peningkatan kapasitas AI dalam pelayanan publik, serta literasi digital.

Turkiye juga akan mengembangkan katalog data, mekanisme akses data bersama, dan program adaptasi model di sektor pertanian, energi, dan kesehatan bersama negara-negara yang memiliki kesamaan iklim, rumpun bahasa, atau struktur sektoral.

Pusat data bersama akan dibangun

Turkiye akan bekerja sama dengan mitra regional dalam investasi pusat data, kapasitas komputasi bersama, dan model tata kelola data.

Negara-negara anggota OTS, negara-negara Teluk, serta negara di kawasan sekitar yang memiliki keunggulan dalam energi dan konektivitas akan menjadi mitra prioritas.

Hingga akhir 2027, Turkiye menargetkan peluncuran program peningkatan kapasitas dengan sedikitnya tiga mitra regional serta pembentukan kesepakatan infrastruktur komputasi bersama atau pusat data dengan sedikitnya dua mitra strategis.

Turkiye juga menargetkan peluncuran katalog data bersama atau program adaptasi model di sedikitnya dua sektor.

Sedikitnya satu program kerja sama AI regional akan dibentuk dalam kerangka OTS, D-8, atau OKI, dengan sedikitnya 500 pegawai pemerintah, peneliti, atau pengusaha ditargetkan memperoleh manfaat dari program tersebut.

Istanbul akan menjadi pusat AI Turkiye

Istanbul akan diposisikan sebagai etalase internasional AI Turkiye sekaligus kota pusat diplomasi investasi di sektor tersebut.

Berbagai kegiatan global, pertemuan investor, demo day, dan program pengembangan bersama akan diselenggarakan dengan berpusat di Istanbul.

Platform seperti Terminal Istanbul akan menjadi tempat pertemuan bagi berbagai kegiatan tersebut.