Trump ancam kembali bom Iran jika tak ada kesepakatan Trump menegaskan opsi militer akan diambil jika pembicaraan dengan Iran gagal

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pihaknya akan kembali melakukan pengeboman terhadap Iran jika tidak tercapai kesepakatan antara kedua negara.

Trump menyampaikan hal tersebut saat menjawab pertanyaan wartawan di dalam pesawat dalam perjalanan kembali ke Washington usai kunjungan ke negara bagian Arizona.

Menanggapi pertanyaan mengenai apakah kesepakatan dengan Iran terkait dengan gencatan senjata di Lebanon, Trump mengatakan bahwa keduanya tidak secara langsung berkaitan, namun memiliki hubungan secara psikologis.

“Secara nyata tidak saling terkait, tetapi kita bisa mengatakan ada keterkaitan secara psikologis. Kami akan membantu Lebanon,” ujarnya.

Terkait isu pemindahan uranium yang telah diperkaya di Iran, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Iran untuk membawa seluruhnya ke AS.

“Kami akan pergi ke Iran, bekerja sama dengan mereka, dan membawa 100 persen itu ke Amerika Serikat. Jika kami tidak mencapai kesepakatan, kami akan melakukannya dengan cara yang sangat berbeda, tidak dengan cara yang bersahabat,” katanya.

Saat ditanya apakah gencatan senjata dengan Iran akan diperpanjang jika tidak ada kesepakatan, Trump mengatakan hal itu belum tentu dilakukan.

“Mungkin saya tidak akan memperpanjangnya, tetapi (di Hormuz) blokade kami terus berlanjut. Artinya Anda berada di bawah blokade dan, sayangnya, kami harus mulai melakukan pengeboman lagi,” ujarnya.