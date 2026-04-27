Eksportir Jerman beralih ke jalur darat via Turkiye dan Suriah hindari Selat Hormuz Perang Iran memaksa eksportir Jerman mencari jalur alternatif ke kawasan Teluk

Eksportir Jerman mulai mencari jalur alternatif ke pasar Teluk selain rute laut yang selama ini diandalkan, menyusul gangguan akibat perang Iran yang mendorong kenaikan biaya pengiriman dan asuransi.

Manajer proyek perusahaan logistik Derda, Hans-Ulrich Dicke, mengatakan perkembangan terbaru mendorong minat untuk mengirim barang melalui Suriah.

“Perang Iran tentu menghambat seluruh bisnis dengan Timur Tengah. Kapal kontainer tidak bisa lagi melintasi Selat Hormuz, sehingga kami mencari solusi alternatif setiap hari,” ujarnya kepada Anadolu.

Saat konflik dimulai, perusahaan logistik beralih ke Pelabuhan Fujairah di pantai timur Uni Emirat Arab sebagai alternatif untuk menghindari Selat Hormuz. Namun, ia mencatat pelabuhan tersebut kini semakin padat.

“Kami kemudian mencoba opsi Jeddah, tetapi tidak layak karena biayanya empat kali lebih mahal,” katanya.

Pengiriman melalui udara juga bukan pilihan utama bagi banyak eksportir Jerman, sehingga perusahaan logistik harus mencari solusi darurat.

“Kini kami mempertimbangkan pengiriman barang melalui Suriah ke negara-negara Teluk,” tambahnya.

Tujuan bernilai tinggi

Kawasan Teluk merupakan pasar bernilai tinggi bagi eksportir Jerman, terutama untuk produk mesin, otomotif, dan kimia, serta menjadi pusat distribusi ke wilayah Timur Tengah yang lebih luas.

Ekspor Jerman ke enam negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) — Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, dan Bahrain — mencapai sekitar 25 miliar euro (sekitar 29 miliar dolar AS) pada 2025.

Gangguan di Selat Hormuz berisiko menimbulkan kerugian hingga miliaran euro.

Dicke mengatakan konflik yang berlangsung telah berdampak pada perusahaan Jerman, terutama yang mengekspor barang tidak tahan lama seperti obat-obatan serta makanan dan minuman.

Kondisi ini juga menyulitkan perencanaan bagi perusahaan yang memproduksi mesin atau produk serupa.

“Semakin lama blokade ini berlangsung, semakin berbahaya karena perusahaan sudah berinvestasi namun tidak bisa menjual produknya. Ini tentu menjadi masalah besar,” ujarnya.

“Jika perang ini berlangsung lebih lama, dampaknya akan sangat merugikan bagi kita semua,” tambahnya.

Jalur alternatif melalui Turkiye dan Suriah

Manajer pengembangan bisnis perusahaan logistik Roland, Okba Shech Ahmad, mengatakan pihaknya menerima semakin banyak permintaan dari eksportir Jerman yang mencari jalur alternatif ke Timur Tengah dan Teluk, dengan banyak yang mulai mengalihkan pengiriman melalui Turkiye dan Suriah.

“Lebih dari 50 persen perusahaan terdampak langsung oleh konflik saat ini,” katanya, seraya menambahkan pihaknya terus memantau perkembangan perang Iran dan blokade Selat Hormuz setiap hari.

“Kami tentu mengembangkan solusi alternatif baru, misalnya dari Jerman ke negara-negara Arab melalui Suriah,” ujarnya.

Ia menyebut lokasi Suriah sangat strategis, namun tidak dapat dimanfaatkan tanpa peran Turkiye.

Ahmad mengatakan sebagian operasi logistik kini dialihkan ke jalur darat melalui Turkiye dan Suriah, kemudian dilanjutkan ke Yordania, Arab Saudi, dan negara lain di kawasan.

Rute lain yang digunakan menggabungkan jalur laut dan darat, yakni dari pelabuhan di Eropa ke Pelabuhan Mersin di Turkiye, lalu dilanjutkan melalui darat via Suriah.

Ia menjelaskan pengiriman darat dari Jerman ke Arab Saudi memakan waktu setidaknya tiga pekan, sementara rute gabungan laut-darat sekitar 35 hari.

“Klien kami puas dengan solusi ini dan ingin melanjutkannya. Mungkin lebih lama dan lebih mahal saat ini, tetapi tetap berjalan. Ini satu-satunya solusi yang memungkinkan sekarang,” katanya.