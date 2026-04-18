Iran soroti inkonsistensi pernyataan AS di tengah negosiasi Teheran menegaskan komitmennya pada diplomasi meski negosiasi berlangsung sensitif

Seorang diplomat senior Iran mengkritik pernyataan Amerika Serikat yang dinilai tidak konsisten dan membingungkan, di tengah berlangsungnya negosiasi sensitif antara kedua negara.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan pernyataan dari pihak Washington, termasuk Presiden Donald Trump, kerap saling bertentangan dan sulit dipahami.

“Anda tahu, pihak Amerika banyak membuat pernyataan di media sosial, banyak berbicara, kadang membingungkan, kadang bertentangan. Dalam pernyataan yang sama, dia (Presiden Donald Trump) juga mengatakan hal-hal lain,” kata Khatibzadeh kepada wartawan di sela Forum Diplomasi Antalya.

Ia menambahkan bahwa Iran tidak akan menafsirkan maksud di balik pernyataan tersebut, melainkan menyerahkannya kepada publik Amerika Serikat.

“Saya tidak ingin menilai apa maksudnya. Rakyat Amerika yang harus memutuskan apakah pernyataannya konsisten atau sesuai dengan hukum internasional atau tidak,” ujarnya.

Selama beberapa bulan terakhir, Iran dan Amerika Serikat terlibat dalam negosiasi penting dan dalam beberapa pekan terakhir juga berada dalam konflik bersenjata, dengan pernyataan para pemimpin di media sosial turut memengaruhi jalannya pembicaraan.

Komentar Khatibzadeh disampaikan pada hari kedua Forum Diplomasi Antalya ke-5 yang mempertemukan pejabat dan diplomat global untuk membahas ketegangan kawasan dan kerja sama internasional.

Iran berkomitmen pada diplomasi

Khatibzadeh juga mengatakan Iran tengah berupaya merampungkan kerangka kesepahaman dalam proses diplomasi yang sedang berlangsung, seraya mengingatkan bahwa situasi saat ini sangat sensitif.

“Saat ini kami fokus untuk menyelesaikan kerangka kesepahaman antara kedua pihak ... situasinya sensitif akhir-akhir ini, tetapi saya dapat memastikan bahwa Iran sangat berkomitmen pada diplomasi,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pihak lain harus “meninggalkan pendekatan maksimalis” dan menghormati hukum internasional agar diplomasi menghasilkan hasil nyata.

Ia juga menyinggung ketegangan terkait Selat Hormuz, dengan mengatakan Iran ingin menjaga stabilitas dan keamanan jalur pelayaran tersebut, namun akan merespons tekanan yang ada.

“Selat Hormuz terbuka selama ribuan tahun sebelum agresi ini ... Kami ingin melihat selat ini tetap terbuka dan aman untuk pelayaran,” ujarnya, seraya menuduh Amerika Serikat berupaya melemahkan keamanan kawasan.

Khatibzadeh menegaskan Teheran akan mempertahankan diri jika ketegangan meningkat.

“Kami akan membela diri secara heroik dan patriotik ... kami akan membela Iran hingga peluru terakhir yang kami miliki, hingga prajurit terakhir yang kami miliki,” katanya, seraya menambahkan bahwa alternatif selain diplomasi “sangat tidak menarik.”

Pendekatan maksimalis hambat kesepakatan

Terkait negosiasi dengan Amerika Serikat, Khatibzadeh mengatakan belum ada tanggal yang ditetapkan untuk putaran pembicaraan berikutnya, meski kemajuan telah dicapai.

“Sampai kita menyepakati kerangka, kita tidak bisa menetapkan tanggal ... ada kemajuan signifikan, tetapi pendekatan maksimalis dari pihak lain mencegah kita mencapai kesepakatan,” ujarnya.

Ia menegaskan Iran tidak akan menerima pengaturan di luar hukum internasional, dengan merujuk pada komitmen di bawah Badan Energi Atom Internasional dan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir.

“Iran tidak akan menerima menjadi pengecualian dari hukum internasional ... kami memiliki tanggung jawab dan juga hak,” katanya.

Khatibzadeh menambahkan bahwa agresi yang berlanjut akan berdampak pada keamanan maritim.

“Selat Hormuz terbuka selama ribuan tahun dan perang agresi ini menutupnya. Jika mereka ingin melihat Selat Hormuz terbuka kembali, mereka harus menghentikan agresi ini,” ujarnya.