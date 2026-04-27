Para tahanan Gaza dapat penyiksaan di penjara Israel Kesaksian menyebut adanya dugaan penyiksaan dan pengabaian medis di penjara

Sebanyak 15 warga Palestina yang dibebaskan dari tahanan Israel di Jalur Gaza dikabarkan dalam kondisi kurus dan menunjukkan tanda-tanda luka, menurut sumber setempat.

Pembebasan dilakukan pada Minggu melalui perlintasan Kerem Shalom di selatan Gaza. Sejumlah tahanan yang dibebaskan tampak mengalami penurunan berat badan drastis dan sebagian memiliki luka yang terlihat.

Pembebasan ini terjadi di tengah masih ditahannya ribuan warga Palestina dari Gaza oleh Israel dalam dua tahun terakhir. Kelompok hak asasi manusia serta berbagai kesaksian terdokumentasi menyebut para tahanan ditahan di fasilitas yang tidak memenuhi standar kemanusiaan minimum serta mengalami penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis.

Kantor Media Tahanan, sebuah lembaga nonpemerintah, dalam pernyataan singkat menyebut 15 tahanan tersebut dipindahkan melalui perlintasan Kerem Shalom dan sedang dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di Deir al-Balah, wilayah Gaza tengah, dengan pendampingan Komite Internasional Palang Merah.

Pernyataan itu tidak merinci kondisi medis para tahanan.

Namun, saksi mata kepada Anadolu mengatakan para tahanan yang dibebaskan tampak sangat kurus dan kelelahan, dengan beberapa menunjukkan tanda-tanda cedera.

Menurut data resmi Palestina, lebih dari 9.600 warga Palestina saat ini ditahan di penjara Israel, termasuk 90 perempuan dan 350 anak-anak.

Gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober, menghentikan perang Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 72.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 172.000 lainnya sejak Oktober 2023.