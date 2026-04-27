Turkiye menyatakan tetap percaya diri menghadapi ketidakpastian global

Turkiye perkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global Turkiye menyatakan tetap percaya diri menghadapi ketidakpastian global

Wakil Presiden Turkiye Cevdet Yilmaz mengatakan negaranya tetap percaya diri menghadapi ketidakpastian global sambil menerapkan berbagai kebijakan baru untuk memperkuat iklim investasi.

Dalam konferensi pers “Powerhouse for Investment at the Türkiye Century” di Ankara pada Senin, Yilmaz mengatakan pemerintah menyampaikan langkah-langkah yang diumumkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pekan lalu guna meningkatkan daya saing dan lingkungan investasi.

Ia menilai perekonomian global saat ini berada dalam kondisi penuh ketidakpastian, seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.

Menurut Yilmaz, risiko eskalasi antara Iran dan Israel, termasuk keterlibatan Amerika Serikat, semakin menekan kondisi global yang sudah rapuh serta berdampak langsung pada pasar energi, jalur perdagangan, dan kondisi keuangan dunia.

Dalam situasi tersebut, ia menekankan ketahanan, kepastian, dan kapasitas produksi menjadi faktor penentu arah investasi global.

Yilmaz mengatakan Turkiye mampu menghadapi kondisi ini dengan percaya diri dan disiplin, seraya menambahkan pemerintah telah mengambil langkah untuk mengurangi dampak perkembangan kawasan terhadap perekonomian dan menjaga stabilitas pasar.

Ia menegaskan Turkiye terus mempertahankan stabilitas makroekonomi, memperkuat basis produksi, serta menjaga pertumbuhan yang tangguh.

“Turkiye menonjol sebagai mitra yang stabil, dapat diprediksi, dan dapat diandalkan untuk investasi dan kegiatan industri,” ujarnya.

Yilmaz juga menyoroti bahwa Turkiye menawarkan ekosistem investasi yang kompetitif dan mapan, didukung infrastruktur industri yang kuat, kemampuan logistik yang maju, serta integrasi mendalam dalam rantai nilai global.

Ia menambahkan posisi strategis Turkiye di persimpangan Eropa, Asia, dan Timur Tengah menjadi keunggulan tersendiri di tengah perubahan rantai pasok global, sehingga negara tersebut semakin berkembang sebagai pusat produksi, perdagangan, dan distribusi.

“Kami menerapkan langkah-langkah baru di bidang hukum, administratif, fiskal, dan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing negara dan memperkuat iklim investasi,” kata Yilmaz.