Ukraina memastikan akan hadir dalam KTT NATO di Ankara

Zelenskyy sebut Ukraina akan hadir di KTT NATO di Turkiye Ukraina memastikan akan hadir dalam KTT NATO di Ankara

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan negaranya akan berpartisipasi dalam KTT NATO yang akan digelar di Ankara, Turkiye, pada 7–8 Juli, meski format kehadiran masih dalam pembahasan.

Kantor berita Interfax-Ukraine pada Minggu melaporkan Zelenskyy mengatakan Ukraina akan diwakili dalam pertemuan tersebut, namun rincian partisipasi belum ditentukan.

“Terkait KTT NATO, Ukraina akan diwakili di KTT NATO di Turkiye. Bagaimana, dalam format apa, dan oleh siapa, masih terlalu dini untuk dikatakan,” ujarnya.

Zelenskyy menyampaikan hal itu dalam konferensi pers bersama Presiden Moldova Maia Sandu setelah pertemuan keduanya di Kyiv.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas isu keamanan, kerja sama lintas batas, energi, pembangunan infrastruktur, kerja sama antarpemerintah, serta langkah menuju keanggotaan Uni Eropa.

Sandu tiba di Kyiv untuk menghadiri acara peringatan 40 tahun bencana Chornobyl yang menyebabkan penyebaran material radioaktif ke berbagai wilayah di Eropa.