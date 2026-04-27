Dua tewas di Rusia, Ukraina dan Rusia saling lapor korban dalam serangan lintas batas

Serangan lintas batas Rusia dan Ukraina kembali menimbulkan korban jiwa dan luka

Rusia melaporkan dua orang tewas akibat serangan Ukraina, sementara Ukraina menyebut 14 orang terluka dalam serangan Rusia, di tengah berlanjutnya serangan lintas perbatasan antara kedua negara.

Layanan pers Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Zaporizhzhia (ZNPP) menyatakan seorang karyawan tewas dalam serangan drone Ukraina.

“Hari ini, akibat serangan UAV Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah bengkel transportasi PLTN Zaporizhzhia, seorang pengemudi tewas,” demikian pernyataan yang disampaikan melalui kanal resmi fasilitas tersebut.

Pihak ZNPP menyebut kematian tersebut sebagai kehilangan yang tidak tergantikan dan menyatakan keluarga korban akan menerima bantuan serta dukungan yang diperlukan.

“Mereka yang bekerja di sektor nuklir tidak seharusnya menjadi target. Setiap serangan terhadap ZNPP merupakan ancaman tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi keamanan secara umum. Ini adalah serangan terhadap kehidupan dan masa depan,” demikian pernyataan itu.

Pasukan Ukraina juga dilaporkan terus menyerang wilayah Belgorod di Rusia, di mana satu orang tewas dan enam lainnya terluka dalam 24 jam terakhir, menurut satuan tugas khusus wilayah tersebut.

Sementara itu, Gubernur Odesa di Ukraina, Oleh Kiper, mengatakan 14 orang terluka dalam serangan Rusia pada malam hari.

Kedua pihak juga melaporkan tumpahan minyak akibat kerusakan kapal di Laut Hitam.

Di kota Tuapse, Rusia, sekitar 4.165 meter kubik tanah yang terkontaminasi produk minyak serta campuran air dan bahan bakar telah dikumpulkan setelah tumpahan akibat serangan drone Ukraina, menurut otoritas setempat.

Penghalang penahan minyak dipasang di sepanjang pantai utama untuk mencegah penyebaran ke laut.

Di pihak Ukraina, tumpahan minyak juga tercatat di dekat Pelabuhan Chornomorsk.

Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya telah menguasai permukiman Taratutyne di wilayah Sumy dan Ozerne di wilayah Donetsk.

Namun, klaim dari kedua pihak tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen karena konflik yang masih berlangsung.