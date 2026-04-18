Iran belum sepakat lanjutkan perundingan dengan AS di tengah blokade

Iran belum menyetujui putaran lanjutan perundingan dengan Amerika Serikat di tengah blokade terhadap pelabuhan Iran dan tuntutan yang dinilai berlebihan dari Washington, menurut laporan kantor berita semi-resmi Tasnim.

Mengutip otoritas terkait, laporan tersebut menyebutkan bahwa hingga saat ini Teheran belum menyepakati kelanjutan pembicaraan dengan AS.

“Iran hingga saat ini belum menyetujui putaran berikutnya dari perundingan” karena blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran serta “tuntutan berlebihan dalam negosiasi,” demikian laporan tersebut.

Disebutkan pula bahwa tidak adanya tuntutan berlebihan dari pihak AS menjadi syarat utama untuk melanjutkan pembicaraan, dan pesan tersebut telah disampaikan kepada Washington melalui mediator dari Pakistan.

Sementara itu, CNN melaporkan pada Jumat, mengutip sumber Iran, bahwa pejabat Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan tiba di Islamabad, Pakistan, pada Minggu untuk menggelar putaran kedua perundingan pada Senin.

Washington dan Teheran sebelumnya telah menggelar pembicaraan di Pakistan pada akhir pekan lalu, namun belum mencapai kesepakatan.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap Iran, yang kemudian dibalas Teheran dengan serangan ke Israel serta sejumlah negara kawasan yang menjadi lokasi aset AS.

Konflik tersebut saat ini berada dalam masa jeda sejak 8 April setelah Pakistan memediasi gencatan senjata selama dua pekan.