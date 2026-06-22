Qatar dan Pakistan menyatakan putaran pertama perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss menghasilkan kemajuan yang menggembirakan serta membuka jalan bagi negosiasi lanjutan

Qatar dan Pakistan laporkan kemajuan penting dalam dialog AS-Iran Qatar dan Pakistan menyatakan putaran pertama perundingan tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran di Swiss menghasilkan kemajuan yang menggembirakan serta membuka jalan bagi negosiasi lanjutan

Qatar dan Pakistan mengumumkan kemajuan signifikan dalam upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran setelah berakhirnya putaran pertama perundingan tingkat tinggi yang berlangsung dalam KTT Danau Lucerne di Swiss.

"KTT Danau Lucerne berlangsung dalam suasana yang positif dan konstruktif. Kemajuan yang menggembirakan telah dicapai, termasuk pembentukan mekanisme untuk pembicaraan teknis lanjutan," demikian pernyataan bersama kedua negara pada Senin dini hari.

Delegasi AS dan Iran yang dipimpin oleh perunding utama masing-masing, Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, menggelar putaran pertama perundingan langsung yang telah lama dinantikan selama 100 menit di Burgenstock.

Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah implementasi Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada 17 Juni.

Menurut pernyataan itu, para pihak sepakat membentuk komite tingkat tinggi yang akan memberikan pengawasan politik terhadap proses mediasi.

Komite tersebut akan menerima laporan berkala dari para perunding utama dan mengawasi kelompok kerja khusus yang berfokus pada program nuklir Iran, isu-isu terkait sanksi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dirancang untuk memastikan implementasi nota kesepahaman berjalan efektif.

"Komite Tingkat Tinggi telah menyepakati peta jalan untuk mencapai kesepakatan final dalam waktu 60 hari, yang menjadi dasar dimulainya pembicaraan teknis lanjutan secara segera," demikian isi pernyataan tersebut.

Selain itu, para pihak juga membentuk jalur komunikasi untuk periode yang disebutkan dalam paragraf 5 nota kesepahaman guna mencegah insiden dan kesalahpahaman, serta memastikan pelayaran aman bagi kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Para pihak juga menyepakati pembentukan sel dekonflik yang melibatkan para pihak, Republik Lebanon, dan difasilitasi oleh negara-negara mediator guna memastikan penghentian operasi militer di Lebanon dipatuhi.

"Pembicaraan teknis akan berlanjut sepanjang sisa pekan ini di resor Burgenstock untuk membahas seluruh isu yang ada," lanjut pernyataan tersebut.

Qatar dan Pakistan menegaskan akan terus melakukan upaya maksimal untuk memastikan negosiasi berlangsung dalam suasana yang konstruktif dengan tujuan mencapai kesepakatan final.

Kedua negara juga menyampaikan apresiasi tulus kepada AS dan Iran atas komitmen berkelanjutan mereka terhadap diplomasi dan penyelesaian damai konflik.

Pakistan dan Qatar turut memuji negara-negara sahabat yang terus memberikan dukungan serta kontribusi berharga terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung.