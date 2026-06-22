Menhan Jerman Boris Pistorius menilai Presiden AS Donald Trump bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Selat Hormuz dan menegaskan pentingnya menjaga jalur pelayaran tersebut tetap terbuka

Menhan Jerman salahkan Trump atas krisis Selat Hormuz Menhan Jerman Boris Pistorius menilai Presiden AS Donald Trump bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Selat Hormuz dan menegaskan pentingnya menjaga jalur pelayaran tersebut tetap terbuka

Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pada Senin menyalahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas krisis yang masih berlangsung di Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang menjadi salah satu titik penting perdagangan energi dunia.

Pada akhirnya, Trump "menyumbat Selat Hormuz. Namun kami memiliki kepentingan untuk membukanya kembali," kata Pistorius kepada penyiar publik ARD.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa salah satu syarat bagi kemungkinan pengerahan militer Jerman (Bundeswehr) untuk mengamankan pelayaran di selat tersebut adalah adanya persetujuan dari negara-negara tetangga, yakni Iran dan Oman.

Pemerintah Jerman berulang kali menegaskan pentingnya kebebasan pelayaran di Selat Hormuz.

Pistorius juga mengingatkan bahwa persetujuan parlemen Jerman (Bundestag) untuk misi Bundeswehr di Selat Hormuz kemungkinan tidak akan diperoleh dalam waktu dekat.

Menurut dia, masih "sepenuhnya terbuka" apakah Bundestag akan mengesahkan resolusi terkait sebelum masa reses musim panas dimulai.

Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian itu disebabkan oleh dua faktor.

Pertama, belum jelas apakah perundingan antara AS dan Iran di Swiss benar-benar akan menghasilkan gencatan senjata yang stabil.

Kedua, mandat dari Bundestag untuk pengerahan militer memerlukan kerangka kerja internasional yang jelas.

Pistorius mengatakan bahwa akan menjadi hal yang "diinginkan" apabila keputusan dapat diambil sebelum masa reses musim panas.

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Bundestag.