Menlu Turkiye dan Inggris bahas konflik di Gaza dan Ukraina

Turkiye dan Inggris kembali menegaskan pentingnya dialog diplomatik melalui pembicaraan antara Hakan Fidan dan Ed Miliband yang menyoroti perkembangan di Gaza, Timur Tengah

Menlu Turkiye dan Inggris bertukar pandangan soal konflik di Gaza dan Ukraina Turkiye dan Inggris kembali menegaskan pentingnya dialog diplomatik melalui pembicaraan antara Hakan Fidan dan Ed Miliband yang menyoroti perkembangan di Gaza, Timur Tengah

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan melakukan pembicaraan telepon pertamanya dengan Menteri Luar Negeri Inggris yang baru, Ed Miliband, pada Senin.

Dalam percakapan tersebut, keduanya membahas perkembangan di Gaza, situasi di Timur Tengah, serta perang Rusia-Ukraina.

Menurut sumber Kementerian Luar Negeri Turkiye, Fidan menyampaikan ucapan selamat kepada Miliband atas penunjukannya sebagai Menteri Luar Negeri Inggris.

Kedua menteri juga bertukar pandangan mengenai situasi di Gaza, perkembangan yang lebih luas di Timur Tengah, serta dinamika perang antara Rusia dan Ukraina.

Selain itu, Fidan dan Miliband membahas berbagai upaya yang tengah berlangsung untuk mengakhiri konflik di kawasan.