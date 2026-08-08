Kapal terbakar usai terkena proyektil di lepas pantai Oman

United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan sebuah kapal terkena proyektil di lepas pantai Oman sehingga memicu kebakaran, namun api berhasil dipadamkan

Badan maritim Inggris: Kapal terkena proyektil di lepas pantai Oman, seluruh awak selamat United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) melaporkan sebuah kapal terkena proyektil di lepas pantai Oman sehingga memicu kebakaran, namun api berhasil dipadamkan

Sebuah kapal dilaporkan terkena proyektil di lepas pantai Oman pada Sabtu sehingga memicu kebakaran di atas kapal.

Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris (United Kingdom Maritime Trade Operations/UKMTO) menyatakan api telah berhasil dipadamkan dan seluruh awak kapal berada dalam kondisi selamat.

Dalam imbauan yang dikeluarkan pada Sabtu, UKMTO mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai insiden tersebut dari sumber yang telah terverifikasi.

Menurut UKMTO, kapal itu terkena proyektil sekitar 18 mil laut atau sekitar 33 kilometer di sebelah timur Khasab, Oman.

Serangan tersebut menyebabkan kebakaran di atas kapal, namun api kemudian berhasil dipadamkan.

UKMTO menyatakan tidak ada dampak terhadap lingkungan dan kapal beserta seluruh awaknya berada dalam kondisi aman.

Lembaga tersebut tidak mengungkap identitas kapal, bendera yang digunakan, kepemilikan kapal, maupun jenis proyektil yang mengenai kapal tersebut.

Otoritas masih selidiki insiden

UKMTO mengatakan otoritas terkait masih menyelidiki insiden tersebut.

Lembaga itu juga mengimbau seluruh kapal yang melintasi kawasan tersebut agar meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan.

Insiden terjadi setelah tuduhan UEA terhadap Iran

Sebelumnya pada Sabtu, Uni Emirat Arab (UEA) menuduh Iran menargetkan kapal milik Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) dengan rudal saat melintasi Selat Hormuz.

ADNOC menyatakan tidak ada korban luka dalam insiden tersebut dan situasi telah berhasil dikendalikan.

Hingga berita ini ditulis, Iran belum memberikan tanggapan terbuka atas tuduhan tersebut.