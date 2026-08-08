Iran: Kesepakatan jalur pelayaran baru Selat Hormuz dengan Oman segera tercapai

Iran dan Oman tengah merundingkan mekanisme hukum serta jalur pelayaran sementara di Selat Hormuz yang dapat menjadi dasar bagi pengaturan permanen

Iran sebut kesepakatan dengan Oman soal koridor baru Selat Hormuz hampir tercapai Iran dan Oman tengah merundingkan mekanisme hukum serta jalur pelayaran sementara di Selat Hormuz yang dapat menjadi dasar bagi pengaturan permanen

Iran menyatakan hampir mencapai kesepakatan dengan Oman mengenai jalur pelayaran baru di Selat Hormuz.

Meski demikian, Teheran menegaskan pembukaan kembali jalur strategis tersebut masih bergantung pada sejumlah persyaratan lain, termasuk penyelesaian isu yang diklaim sebagai pelanggaran Amerika Serikat terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan Oman saat ini memusatkan perundingan pada mekanisme hukum dan pengelolaan Selat Hormuz, termasuk penetapan jalur pelayaran baru di perairan strategis tersebut.

Menurut kantor berita resmi Iran, IRNA, Araghchi mengatakan, "Kami sangat dekat untuk mencapai kesepakatan, tetapi pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada sejumlah persyaratan lain," termasuk pemberian kompensasi atas apa yang disebutnya sebagai pelanggaran Amerika Serikat terhadap Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada Juni.

Iran usulkan jalur pelayaran sementara

Araghchi mengatakan skema pemisahan jalur pelayaran yang selama ini berlaku tidak lagi dapat diterima oleh Iran sehingga perlu disusun sistem baru yang melibatkan berbagai aspek teknis dan hukum yang kompleks.

"Dengan mempertimbangkan kompleksitas teknis dan hukum tersebut, saat ini kami membahas jalur sementara," katanya.

Ia menambahkan jalur sementara itu dapat menjadi dasar bagi pembentukan jalur pelayaran permanen di masa mendatang.

Menurut Araghchi, unsur militer dan angkatan laut Iran serta Oman telah menggelar perundingan berdasarkan peta yang ada dan akan menetapkan jalur baru setelah pembahasan tersebut selesai.

IRGC: Pembukaan Selat Hormuz bergantung pada syarat Iran

Sebelumnya pada hari yang sama, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi mengatakan pembukaan kembali Selat Hormuz "bergantung pada mekanisme dan persyaratan khusus Republik Islam Iran serta sama sekali tidak berkaitan dengan perundingan antara Iran dan Oman", sebagaimana dikutip Press TV.

Mohebbi menambahkan bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz bergantung pada kesediaan Amerika Serikat untuk sepenuhnya menerima syarat-syarat Iran dan menghentikan campur tangannya dalam perundingan di kawasan.

Perundingan sempat terhenti

Ketegangan di kawasan meningkat sejak 28 Februari ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Iran yang menyasar infrastruktur militer, nuklir, dan energi. Teheran kemudian membalas dengan serangan rudal dan drone ke sasaran-sasaran Israel dan Amerika Serikat di kawasan.

Pada 18 Juni, Iran dan Amerika Serikat menandatangani nota kesepahaman melalui mediasi Pakistan dan Qatar yang mengakhiri permusuhan aktif serta membuka jalan bagi perundingan menuju kesepakatan damai. Namun, pembicaraan tersebut kemudian terhenti akibat perbedaan pandangan mengenai keamanan maritim dan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur utama ekspor minyak dan gas dari kawasan Teluk.