Turkiye kembali menegaskan komitmennya mendukung Gaza melalui jalur politik dan kemanusiaan dalam pertemuan Ibrahim Kalin dengan pimpinan Hamas

Turkiye dan Hamas bahas peta jalan menuju tahap kedua perdamaian di Gaza Turkiye kembali menegaskan komitmennya mendukung Gaza melalui jalur politik dan kemanusiaan dalam pertemuan Ibrahim Kalin dengan pimpinan Hamas

Kepala Badan Intelijen Nasional Turkiye (MIT), Ibrahim Kalin, bertemu dengan Ketua Biro Politik Hamas Khalil al-Hayya beserta delegasinya di Istanbul untuk membahas peta jalan menuju tahap kedua Rencana Perdamaian Gaza, situasi kemanusiaan di wilayah tersebut, serta perkembangan di Tepi Barat dan Yerusalem.

Menurut informasi yang diperoleh, pertemuan tersebut membahas peta jalan yang disiapkan untuk memasuki tahap kedua Rencana Perdamaian Gaza. Dalam pertemuan itu ditegaskan bahwa Hamas memberikan respons positif terhadap peta jalan tersebut.

Pertemuan itu juga mengungkapkan keprihatinan atas meningkatnya serangan Israel ke Gaza alih-alih memberikan tanggapan terhadap peta jalan perdamaian. Para peserta menekankan bahwa masyarakat internasional harus segera bertindak untuk menghentikan agresi Israel.

Selain itu, dibahas pula bahwa di tengah berlanjutnya serangan di Gaza, Israel juga terus melanggar hak-hak rakyat Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem.

Kalin dan delegasi Hamas juga menyoroti berlanjutnya pembangunan permukiman ilegal Israel di kawasan tersebut serta meningkatnya kekerasan yang dilakukan para pemukim Israel.

Situasi kemanusiaan di Gaza turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Dalam kesempatan itu, Turkiye kembali menegaskan dukungannya kepada Gaza, baik melalui proses politik maupun upaya peningkatan bantuan kemanusiaan.

Pertemuan itu juga menegaskan kembali upaya Turkiye untuk menggerakkan masyarakat internasional agar menghentikan serangan Israel di Gaza, mencegah pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem, serta meningkatkan penyaluran bantuan kemanusiaan.

Selain itu, para peserta kembali menekankan pentingnya upaya bersama Turkiye, Qatar, dan Mesir dalam mewujudkan perdamaian di Gaza.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Hamas juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Recep Tayyip Erdogan atas berbagai upaya yang telah dilakukan Turkiye selama ini untuk mendukung terwujudnya perdamaian di Gaza.