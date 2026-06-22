China meminta Amerika Serikat dan Iran mempertahankan momentum positif perundingan serta bekerja ke arah yang sama untuk mencapai hasil yang konstruktif dan berkelanjutan

China dorong AS dan Iran lanjutkan negosiasi demi hasil positif China meminta Amerika Serikat dan Iran mempertahankan momentum positif perundingan serta bekerja ke arah yang sama untuk mencapai hasil yang konstruktif dan berkelanjutan

China pada Senin mendorong Amerika Serikat dan Iran untuk "bergerak ke arah yang sama" guna mencapai "hasil yang positif" setelah perunding utama kedua negara menggelar pertemuan di Swiss.

Beijing berharap AS dan Iran "dapat mempertahankan momentum positif dalam negosiasi dan bekerja ke arah yang sama untuk menghasilkan hasil yang positif," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun kepada wartawan di Beijing.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Pakistan dan Qatar pada Senin dini hari mengumumkan kemajuan signifikan dalam upaya diplomatik yang sedang berlangsung antara AS dan Iran menyusul berakhirnya putaran pertama perundingan tingkat tinggi dalam KTT Danau Lucerne di Swiss.

"KTT Danau Lucerne berlangsung dalam suasana yang positif dan konstruktif. Kemajuan yang menggembirakan telah dicapai, termasuk pembentukan mekanisme untuk pembicaraan teknis lanjutan," demikian isi pernyataan bersama kedua negara mediator tersebut.

Guo mengatakan China mendukung Pakistan, Qatar, dan semua pihak terkait dalam upaya mediasi mereka.

"China mendukung Pakistan, Qatar, dan semua pihak terkait dalam upaya mediasi mereka," ujarnya.

Delegasi AS dan Iran yang dipimpin oleh perunding utama masing-masing, Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf, menggelar perundingan langsung yang telah lama dinantikan di Burgenstock.

Pembicaraan selama beberapa jam tersebut membahas langkah-langkah untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman Islamabad yang ditandatangani pada 17 Juni.

Setelah perundingan itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memuji peran Pakistan dan Qatar serta menyatakan bahwa negosiasi dengan AS menghasilkan kemajuan signifikan menuju penghentian perang di Lebanon dan pengurangan tekanan terhadap perekonomian Iran.

"Mediasi tanpa lelah dari Pakistan dan Qatar telah menghasilkan kemajuan besar untuk mengakhiri perang di Lebanon. Ekspor minyak dan petrokimia dibebaskan, blokade dicabut, sebagian aset yang dibekukan dilepaskan, dan rencana besar rekonstruksi serta pembangunan bagi Iran telah diluncurkan," kata Araghchi melalui platform X.